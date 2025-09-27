Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Căn bệnh không thể chữa dứt điểm

  • Thứ bảy, 27/9/2025 14:27 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Một cơn ho dai dẳng, cảm giác hụt hơi khi leo cầu thang, đôi khi chính là tín hiệu cảnh báo bạn đang đối mặt với COPD - bệnh phổi phổ biến nhưng ít được nhận diện sớm.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang trở thành một trong những bệnh lý hô hấp phổ biến nhất trên thế giới, với tỷ lệ mắc ngày càng tăng. Ảnh: Freepik.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Tiến, Chủ nhiệm Bộ môn Nội hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang trở thành một trong những bệnh lý hô hấp phổ biến nhất trên thế giới, với tỷ lệ mắc ngày càng tăng.

Số liệu cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia. Tại châu Âu, ước tính có 23-41% người hút thuốc lá mắc COPD, trong đó nam giới nhiều gấp 10 lần nữ giới. Riêng tại Pháp, mỗi năm có khoảng 20.000 người tử vong vì căn bệnh này. Ở Mỹ La-tinh, tỷ lệ mắc ở người trên 60 tuổi dao động từ 18,3-32,1%.

PGS Tiến cho hay COPD là bệnh mạn tính, có thể kiểm soát nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Đáng lo ngại, đa số ca tử vong xảy ra trong những đợt cấp - giai đoạn các triệu chứng hô hấp đột ngột xấu đi, vượt quá dao động thường ngày. Đợt cấp không chỉ buộc người bệnh nhập viện, làm tăng nguy cơ tử vong mà còn khiến chức năng phổi suy giảm nhanh chóng, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Viện Điều trị Cán bộ cao cấp Quân đội, cho biết bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp dai dẳng, giới hạn lưu lượng khí thở do bất thường đường thở hoặc phế nang. Nguyên nhân thường đến từ việc tiếp xúc lâu dài với bụi, khí độc hại, kết hợp với yếu tố cơ địa và sự bất thường trong phát triển phổi.

Nguy cơ mắc bệnh đến từ cả yếu tố cơ địa và môi trường sống, nghề nghiệp. Trong đó, hút thuốc lá và thuốc lào (kể cả hút thụ động) là yếu tố nguy cơ lớn nhất. Nghiên cứu cho thấy người hút thuốc có nguy cơ mắc COPD cao gấp 3,4 lần so với nhóm không hút.

Ngoài ra, yếu tố nghề nghiệp cũng góp phần đáng kể. Tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thể lên tới 15% ở những người làm việc trong môi trường độc hại, đặc biệt khi đồng thời hút thuốc. Công nhân luyện kim, xây dựng, dệt may, hoặc tiếp xúc lâu dài (≥20 năm) với hóa chất, thuốc trừ sâu… là những nhóm dễ mắc COPD hơn cả.

Các chuyên gia khuyến cáo khi có triệu chứng ho, khó thở, khạc đờm kéo dài, người dân nên đi khám sớm và đo chức năng hô hấp. Việc phát hiện bệnh kịp thời giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, làm chậm quá trình suy giảm chức năng phổi và cải thiện chất lượng sống.

Thập tử nhất sinh chỉ vì chủ quan với chiếc răng sâu

Dù không có vết thương ngoài da, chỉ đau răng và loét miệng, người đàn ông 57 tuổi (ở Phú Thọ) bất ngờ phát bệnh uốn ván.

12 giờ trước

Bé trai tím tái, nguy kịch chỉ sau 3 ngày sốt

Nhập viện trong tình trạng tím tái, thở gấp, mạch khó bắt, bé trai 5 tháng tuổi tưởng chừng không qua khỏi nhưng đã được cứu sống ngoạn mục sau 13 ngày lọc máu liên tục.

25:1507 hôm qua

Đừng coi thường vết loét tròn màu đen ở các hõm cơ thể

Một vết loét nhỏ ở hõm nách suýt cướp đi mạng sống của cụ bà 70 tuổi. Ít ai ngờ đây là dấu hiệu điển hình của căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mang tên sốt mò.

37:2199 hôm qua

    An mo lon co tot khong? hinh anh

    Ăn mỡ lợn có tốt không?

    9 giờ trước 11:24 27/9/2025

    0

    Từng bị dầu ăn thực vật “soán ngôi”, nay mỡ lợn lại được người tiêu dùng tìm mua, thậm chí ưa chuộng trong gian bếp.

    Vi sao nguoi Viet de mac ung thu gan? hinh anh

    Vì sao người Việt dễ mắc ung thư gan?

    7 giờ trước 13:20 27/9/2025

    0

    Ung thư gan được gọi là "sát thủ thầm lặng". Dù nguyên nhân đã rõ, Việt Nam vẫn chứng kiến số ca bệnh tăng cao. Lý do một phần nằm ở chính thói quen vô tình của nhiều người.

    Vi sao co nguoi ngung tim dot ngot khi chay bo? hinh anh

    Vì sao có người ngừng tim đột ngột khi chạy bộ?

    9 giờ trước 11:20 27/9/2025

    0

    Ngừng tim đột ngột thường xảy ra bất ngờ, cướp đi sinh mạng của bệnh nhân chỉ trong vài phút. Theo bác sĩ, căn nguyên có thể đến từ bệnh mạch vành, rối loạn nhịp bẩm sinh.

