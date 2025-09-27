Căn bệnh không thể chữa dứt điểm

Một cơn ho dai dẳng, cảm giác hụt hơi khi leo cầu thang, đôi khi chính là tín hiệu cảnh báo bạn đang đối mặt với COPD - bệnh phổi phổ biến nhưng ít được nhận diện sớm.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang trở thành một trong những bệnh lý hô hấp phổ biến nhất trên thế giới, với tỷ lệ mắc ngày càng tăng. Ảnh: Freepik.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Tiến, Chủ nhiệm Bộ môn Nội hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang trở thành một trong những bệnh lý hô hấp phổ biến nhất trên thế giới, với tỷ lệ mắc ngày càng tăng.

Số liệu cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia. Tại châu Âu, ước tính có 23-41% người hút thuốc lá mắc COPD, trong đó nam giới nhiều gấp 10 lần nữ giới. Riêng tại Pháp, mỗi năm có khoảng 20.000 người tử vong vì căn bệnh này. Ở Mỹ La-tinh, tỷ lệ mắc ở người trên 60 tuổi dao động từ 18,3-32,1%.

PGS Tiến cho hay COPD là bệnh mạn tính, có thể kiểm soát nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Đáng lo ngại, đa số ca tử vong xảy ra trong những đợt cấp - giai đoạn các triệu chứng hô hấp đột ngột xấu đi, vượt quá dao động thường ngày. Đợt cấp không chỉ buộc người bệnh nhập viện, làm tăng nguy cơ tử vong mà còn khiến chức năng phổi suy giảm nhanh chóng, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Viện Điều trị Cán bộ cao cấp Quân đội, cho biết bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp dai dẳng, giới hạn lưu lượng khí thở do bất thường đường thở hoặc phế nang. Nguyên nhân thường đến từ việc tiếp xúc lâu dài với bụi, khí độc hại, kết hợp với yếu tố cơ địa và sự bất thường trong phát triển phổi.

Nguy cơ mắc bệnh đến từ cả yếu tố cơ địa và môi trường sống, nghề nghiệp. Trong đó, hút thuốc lá và thuốc lào (kể cả hút thụ động) là yếu tố nguy cơ lớn nhất. Nghiên cứu cho thấy người hút thuốc có nguy cơ mắc COPD cao gấp 3,4 lần so với nhóm không hút.

Ngoài ra, yếu tố nghề nghiệp cũng góp phần đáng kể. Tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thể lên tới 15% ở những người làm việc trong môi trường độc hại, đặc biệt khi đồng thời hút thuốc. Công nhân luyện kim, xây dựng, dệt may, hoặc tiếp xúc lâu dài (≥20 năm) với hóa chất, thuốc trừ sâu… là những nhóm dễ mắc COPD hơn cả.

Các chuyên gia khuyến cáo khi có triệu chứng ho, khó thở, khạc đờm kéo dài, người dân nên đi khám sớm và đo chức năng hô hấp. Việc phát hiện bệnh kịp thời giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, làm chậm quá trình suy giảm chức năng phổi và cải thiện chất lượng sống.