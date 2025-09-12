Căn bệnh ngày càng nhiều người trẻ mắc nhưng không biết

Người bệnh thường chỉ được chẩn đoán mắc tiểu đường khi đã có biến chứng, vốn phổ biến hơn ở người lớn tuổi. Điều này khiến việc kiểm soát và điều trị bệnh có thể khó khăn hơn.

Theo Quỹ Đái tháo đường Quốc tế, 1/9 người trưởng thành trên toàn thế giới mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Freepik.

Theo CNN, phân tích dữ liệu được công bố mới đây trên tạp chí The Lancet Diabetes & Endocrinology cho thấy 44% người từ 15 tuổi trở lên mắc bệnh tiểu đường không được chẩn đoán nên họ không biết mình mắc bệnh.

Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khoảng những năm 2000-2023 thông qua đánh giá có hệ thống các tài liệu và khảo sát đã công bố. Những phát hiện ở cấp độ toàn cầu dành cho những người từ 15 tuổi trở lên.

Lauryn Stafford, nhà nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết phần lớn người mắc bệnh tiểu đường được báo cáo trong nghiên cứu này đều mắc bệnh tiểu đường type 2.

"Chúng tôi phát hiện 56% người mắc bệnh tiểu đường biết mình mắc bệnh. Trên toàn cầu, có rất nhiều sự khác biệt về mặt địa lý và độ tuổi. Vì vậy, nhìn chung, các quốc gia có thu nhập cao hơn có kết quả chẩn đoán bệnh tốt hơn các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình", chuyên gia này cho hay.

Người trẻ không biết mình bị tiểu đường

Theo Quỹ Đái tháo đường Quốc tế, cứ 9 người trưởng thành trên toàn thế giới, có khoảng một người mắc bệnh tiểu đường.

Những người dưới 35 tuổi ít có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường hơn người ở độ tuổi trung niên trở lên. Stafford cho biết: "Chỉ 20% người trẻ tuổi mắc bệnh tiểu đường biết về tình trạng của mình".

Việc tầm soát định kỳ thường không được khuyến khích nhiều cho người trẻ tuổi. Nhiều tổ chức lớn, như Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ, thường khuyến nghị tầm soát định kỳ hàng năm cho người lớn từ 35 tuổi trở lên.

"Bạn có thể sống sót với lượng đường huyết cao trong nhiều, rất nhiều năm. Mọi người chỉ được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường khi đã có biến chứng, vốn phổ biến hơn ở người lớn tuổi", Stafford cho biết.

Tùy thuộc vào thời gian một người mắc tiểu đường trước khi phát hiện ra bệnh, tác động đến sức khỏe có thể khác nhau.

Tiến sĩ Rita Kalyani, Giám đốc khoa học và y tế tại Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ, cho biết: "Chẩn đoán sớm bệnh tiểu đường rất quan trọng vì giúp kiểm soát kịp thời để ngăn ngừa hoặc trì hoãn các biến chứng lâu dài như bệnh tim, suy thận, tổn thương thần kinh và mất thị lực".

Theo nghiên cứu năm 2018 đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NIH), khoảng 1/3 số người lớn được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường muộn hơn so với thời điểm phát hiện triệu chứng đầu tiên.

Mờ mắt là một trong những triệu chứng điển hình cảnh báo tiểu đường, thường kèm theo nhiều dấu hiệu khác như khát nước quá mức, sụt cân và mệt mỏi. Ảnh: Shutterstock.

Triệu chứng cần chú ý

Theo tiến sĩ Kalyani, các triệu chứng của bệnh tiểu đường bao gồm khát nước hoặc đói nhiều, đi tiểu thường xuyên, mờ mắt, sụt cân bất ngờ và mệt mỏi. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, hầu hết người mắc bệnh tiểu đường đều không có triệu chứng, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sàng lọc và chẩn đoán.

Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường, các chuyên gia khuyên nên xét nghiệm đường huyết.

Stafford cho biết trên toàn cầu, vào năm 2023, khoảng 40% số người mắc bệnh tiểu đường được điều trị đã đạt được kết quả tối ưu và giảm lượng đường trong máu. Đó là lý do điều quan trọng là các nỗ lực trong tương lai cần tập trung vào việc đảm bảo nhiều người hơn được tiếp nhận và tuân thủ điều trị phù hợp sau khi chẩn đoán.

Việc chỉ có 4 trong số 10 bệnh nhân đạt được kết quả tối ưu là điều đáng ngạc nhiên, vì có một số phương pháp điều trị đã được công nhận, bao gồm insulin, Metformin và các loại thuốc khác như GLP-1.

Stafford cho biết thêm những người mắc bệnh tiểu đường cũng có thể gặp các vấn đề sức khỏe khác, chẳng hạn tăng huyết áp hoặc bệnh thận mạn tính, khiến việc điều trị trở nên phức tạp.

"Tôi nghĩ rằng cuối cùng, nếu chúng ta có thể tập trung nhiều hơn vào các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường - ngăn ngừa mọi người không cần phải được chẩn đoán ngay từ đầu - điều đó cũng rất quan trọng", chuyên gia Stafford nhận định.