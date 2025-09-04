Căn bệnh nguy hiểm gia tăng, 5 người nhiễm thì 1 không qua khỏi

Theo CDC Mỹ, khoảng 1 trong 5 người nhiễm phải vi khuẩn này không qua khỏi, đôi khi chỉ trong vòng 1-2 ngày sau khi phát bệnh.

Vi khuẩn Vibrio vulnificus. Ảnh: Science Photo Library.

Genevieve Gallaghe, 49 tuổi ở Pensacola, buộc trải qua cuộc phẫu thuật đoạn chi và suýt mất mạng vì nhiễm phải vi khuẩn "ăn thịt người" Vibrio vulnificus, hay Vibrio.

Trước đó, cô đi bơi cùng con gái ở eo biển Santa Rosa ngoài khơi bãi biển Pensacola vào ngày 27/7. Không ngờ, chuyến đi biển lại thành biến cố thay đổi cả cuộc đời.

Suýt mất mạng vì vết xước nhỏ

Gallagher cho rằng vi khuẩn đã lây nhiễm vào cơ thể cô thông qua một vết cắt nhỏ ở chân trái. Cô bắt đầu xuất hiện triệu chứng 3 ngày sau khi đi thuyền cùng chồng, Dana, và cô con gái 7 tuổi, Mila, và bơi gần bãi biển Quietwater.

Ngày 30/7, khi đang làm việc, Gallagher đột nhiên đổ mồ hôi, cảm thấy không khỏe và chân cô sưng lên và nổi mụn nước. Ngay chiều hôm đó, Gallagher đã ở phòng cấp cứu và được đưa ngay vào phòng phẫu thuật.

Genevieve Gallagher được điều trị tại Bệnh viện UF Health Shands ở Gainesville sau khi các bác sĩ buộc phải cắt bỏ phần lớn mô ở chân trái, bên dưới đầu gối, để ngăn vi khuẩn Vibrio tiếp tục lan rộng.

"Tôi cứ nghĩ mình chỉ bị nhiễm trùng, nhưng không ngờ đó lại là vi khuẩn ăn thịt người". Gallagher kể. "Không có loại kháng sinh nào có thể chữa khỏi. Các bác sĩ phải cắt bỏ phần mô hoại tử đến tận thịt, hầu hết phần cơ gần như bị lấy đi, chỉ còn trơ sát xương. Vết nhiễm đã lan sát tới đầu gối và bao quanh toàn bộ chân tôi".

Gallagher cho biết cô bị sốc nhiễm trùng, khiến các cơ quan nội tạng bị suy yếu. Cô được đặt nội khí quản gần một tuần trong khi đội ngũ y tế nỗ lực cứu chữa, bao gồm việc liên tục cọ rửa, làm sạch chân và loại bỏ bất kỳ mô chết nào.

Đội ngũ y tế tại Shands đã nỗ lực để giúp Gallagher hồi phục. Dù vi khuẩn Vibrio đã bị loại bỏ, việc chữa lành những tổn thương ở chân cô vẫn rất khó khăn. Gallagher phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, trong đó có cả việc lấy cơ từ lưng ghép vào vùng chân bị lộ xương.

Gallagher chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh báo cho những người khác.

Gallagher suýt mất mạng và mất chân do bị nhiễm vi khuẩn Vibrio "ăn thịt người". Ảnh: Pensacola News Journal.

Cảnh báo vi khuẩn "ăn thịt người" nguy hiểm

Theo CNN, nhiễm trùng do Vibrio vulnificusis - loại vi khuẩn thường sống trong nước biển ấm - rất hiếm gặp, với tỷ lệ không qua khỏi cao đến mức đáng sợ, hiện gia tăng và các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ tăng cao và nước biển ấm lên chính là nguyên nhân,

Một bài báo đăng trên tạp chí Nature tháng 3/2023 cho biết Vibrio vulnificus là "vi khuẩn gây bệnh cơ hội" phát triển mạnh trong vùng nước ấm có hàm lượng muối thấp. Đây là căn bệnh nhiễm trùng "không thường xuyên, nhưng tỷ lệ nguy hiểm tính mạng lại cao".

Vibrio vulnificus, gây ra căn bệnh gọi là Vibriosis, phát triển mạnh gần bờ biển. Đặc biệt, vi khuẩn này sinh sôi rất nhiều ở các vùng biển và sông nước lợ, nơi các vùng nước ngọt hòa vào nước mặn.

Nhiễm trùng thường xảy ra theo một trong hai cách: thông qua việc ăn động vật có vỏ sống hoặc chưa nấu chín, hoặc khi nước ấm, có độ mặn thấp xâm nhập vào vết thương hở.

CNN lưu ý bệnh Vibriosis từ lâu đã gắn liền với bờ biển Vịnh, nhưng trong những năm gần đây, các trường hợp nhiễm bệnh đã xuất hiện ở phía bắc bờ biển Đông. Một bài báo năm 2021 trên tạp chí Y tế Công cộng Delaware cho biết trung bình có 100 ca không qua khỏi liên quan đến Vibriosis xảy ra ở Mỹ mỗi năm.

Mùa hè vẫn chưa chính thức kết thúc tại Mỹ, và tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn Vibrio vulnificus đã tăng vọt trong năm nay. Sở Y tế Massachusetts đã xác nhận 71 trường hợp nhiễm Vibrio tại tiểu bang này vào năm 2025; 30% số người nhiễm bệnh đã phải nhập viện, rất may không có trường hợp không qua khỏi.

Tại sao Vibrio vulnificus đáng lo ngại?

Ăn động vật có vỏ và bơi trong nước ấm đều là những hoạt động phổ biến vào mùa hè.

Vào năm 2023, Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế của USDA đã cảnh báo bệnh Vibriosis có khả năng trở nên phổ biến hơn trong tương lai gần do nhiệt độ cao hơn và biển ấm lên. Năm 2024, tạp chí liên ngành The Lancet Planetary Health cũng đã xuất bản một bài viết có nội dung tương tự.

Các tác giả cho hay: "Điều quan trọng là chúng ta dường như đang ở bên bờ vực của sự gia tăng đáng báo động về bệnh Vibrio trên toàn cầu", đồng thời trích dẫn các yếu tố góp phần như tăng tiêu thụ hải sản, bơi lội giải trí và thay đổi nhiệt độ.

Vibrio là một trong số nhiều loại vi khuẩn gây bệnh đôi khi được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người" vì Vibriosis có thể gây viêm cân hoại tử. Những mầm bệnh này tấn công mô mềm, dẫn đến cắt cụt chi ở một số người sống sót.

Năm 2023, JAMA quan sát thấy Vibrio vulnificus có tỷ lệ không qua khỏi là 33% tại Mỹ, chiếm "hơn 95% số ca không qua khỏi liên quan đến hải sản". CNN trích dẫn lời Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) về mức độ nghiêm trọng của bệnh Vibriosis: "khoảng 1 trong 5 người nhiễm phải vi khuẩn này không qua khỏi, đôi khi chỉ trong vòng 1-2 ngày sau khi phát bệnh".

Sự lây lan đáng lo ngại của vi khuẩn Vibrio vulnificus là lời nhắc nhở chúng ta phải luôn cảnh giác với các vấn đề môi trường quan trọng.

Theo Đài WTVJ của Nam Florida, có nhiều cách để giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn Vibrio. Một số cách bao gồm không bơi trong nước ấm khi bạn có vết thương hở, cũng như tránh ăn động vật có vỏ sống và thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa lây nhiễm chéo.