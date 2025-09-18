Căn bệnh phổ biến dễ gây ung thư gan, bác sĩ chỉ cách nhận biết

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thùy, Trung tâm Tiêu hóa gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan, suy gan và ung thư gan nguyên phát tại Việt Nam.

Viêm gan siêu vi rất phổ biến.có thể ảnh hưởng mọi lứa tuổi. Ảnh: Healthtips.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thùy, Trung tâm Tiêu hóa gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, viêm gan B do virus HBV gây ra, có khả năng lây truyền cao qua đường máu, tình dục và từ mẹ sang con. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan, suy gan và ung thư gan nguyên phát tại Việt Nam.

Điều đáng lo ngại là phần lớn người bệnh không có triệu chứng rõ rệt. Virus âm thầm tấn công gan trong nhiều năm, đến khi xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, chán ăn, đau tức hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt thì bệnh đã tiến triển nặng, việc điều trị trở nên khó khăn và chi phí cao hơn.

"Việc sàng lọc định kỳ có vai trò then chốt. Người có yếu tố nguy cơ cao như gia đình có người mắc viêm gan B, từng truyền máu, tiêm chích, quan hệ tình dục không an toàn nên chủ động xét nghiệm để phát hiện sớm", bác sĩ Thùy khuyến cáo.

Hiện chưa có thuốc đặc hiệu để loại bỏ hoàn toàn virus viêm gan B. Tuy nhiên, thuốc kháng virus giúp kiểm soát sự nhân lên của virus, ngăn ngừa bệnh tiến triển thành xơ gan hay ung thư gan. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, hạn chế rượu bia, ăn uống lành mạnh và tái khám định kỳ để bảo vệ lá gan.

Song song đó, tiêm vaccine viêm gan B vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, đặc biệt cần được thực hiện sớm cho trẻ sơ sinh và những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Bác sĩ Thuỳ khuyến cáo người dân đừng chờ đến khi có triệu chứng mới đi khám. Sàng lọc, tiêm phòng và điều trị kịp thời chính là cách quan trọng nhất để ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm do viêm gan B gây ra.