Căn bệnh 'tử thần' bùng phát ở Congo, WHO cảnh báo khẩn

Cộng hòa Dân chủ Congo vừa ghi nhận đợt bùng phát Ebola thứ 16. WHO cảnh báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng khi chuỗi lây truyền vẫn chưa được kiểm soát.

CDC châu Phi cho biết đang tích cực giám sát và truy vết bệnh. Ảnh: Reuters.

Cộng hòa Dân chủ Congo xác nhận đợt bùng phát Ebola thứ 16, ba năm sau ca dịch gần nhất. Tại tỉnh Kasai, giới chức y tế ghi nhận 28 ca nghi nhiễm, 15 người không qua khỏi, trong đó có bốn nhân viên y tế. Xét nghiệm khẳng định đây là chủng Zaire - biến thể nguy hiểm nhất của virus Ebola.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC), ca bệnh chỉ điểm là phụ nữ mang thai 34 tuổi, nhập viện hôm 20/8 với triệu chứng sốt cao và nôn ói. Chỉ vài giờ sau, cô rơi vào tình trạng suy đa tạng và không qua khỏi. Những nhân viên y tế trực tiếp tham gia chăm sóc và xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của cô, gồm y tá điều trị và kỹ thuật viên phòng xét nghiệm, đã xuất hiện triệu chứng tương tự sau đó bốn ngày và thiệt mạng.

Hiện ổ dịch chủ yếu ghi nhận tại hai khu vực Bulape và Mweka của tỉnh Kasai. Khu vực này từng trải qua một đợt bùng phát vào năm 2008. Gần đây nhất, năm 2022, dịch xuất hiện ở tỉnh Equateur. Trước đó, giai đoạn 2018-2020, Ebola đã cướp đi gần 2.300 sinh mạng tại Congo.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca mắc sẽ còn tăng do chuỗi lây truyền chưa được kiểm soát. WHO cho biết Congo hiện có sẵn một số thuốc điều trị và 2.000 liều vaccine Ervebo, sẽ nhanh chóng được chuyển tới Kasai để tiêm cho người tiếp xúc gần và nhân viên y tế. Khoảng hai tấn vật tư y tế, trong đó có phòng xét nghiệm di động, cũng sẽ được đưa đến điểm nóng.

Ngay sau tuyên bố bùng dịch, CDC châu Phi đã cử chuyên gia tới Congo để hỗ trợ giám sát, truy vết, xét nghiệm và phòng ngừa lây nhiễm. Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya đã trực tiếp có mặt tại Kasai và khẳng định: “Chúng tôi sát cánh cùng người dân Congo, bảo vệ cộng đồng và hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu để nhanh chóng đưa dịch bệnh vào tầm kiểm soát”.

Ebola là bệnh do virus lây từ động vật hoang dã như dơi ăn quả, nhím hoặc linh trưởng sang người, sau đó lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hay bề mặt, vật dụng nhiễm bệnh. Bệnh thường gây sốt, mệt mỏi, đau cơ, nôn, tiêu chảy và chảy máu bất thường, với tỷ lệ không qua khỏi trung bình lên tới 50%.

Những ngóm có nguy cơ cao lây nhiễm Ebola bao gồm: người thân hoặc người tiếp xúc gần với bệnh nhân; người tham dự tang lễ có tiếp xúc trực tiếp với thi thể nạn nhân; thợ săn hoặc người tiếp xúc với xác động vật nhiễm bệnh trong rừng và nhân viên y tế chăm sóc người bệnh.