Căn bệnh tưởng nhẹ khiến bé gái nguy kịch sau 2 ngày mắc

Bé gái rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng, huyết áp tụt, rối loạn đông máu và suy hô hấp, phải thở máy và truyền máu để giành lại sự sống.

Trẻ sốc sốt xuất huyết phải thở máy. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận và cứu sống một bệnh nhi 7 tháng tuổi, ngụ Tây Ninh, nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng, suy hô hấp và rối loạn đông máu.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện, bé gái N.Q.T. sốt cao liên tục 2 ngày, kèm ho, sổ mũi, tiêu chảy nhẹ. Gia đình đưa bé đi khám tại một cơ sở y tế tư nhân và được chẩn đoán viêm hô hấp trên, rối loạn tiêu hóa.

Đến ngày thứ 3, khi thấy con bỏ bú, người mệt, tay chân lạnh, da nổi bông, phụ huynh đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận trẻ lừ đừ, huyết áp tụt 60/40 mmHg, nổi chấm xuất huyết ở tay, chân, bụng.Xét nghiệm xác định bé mắc sốt xuất huyết Dengue với tiểu cầu giảm nặng chỉ còn 21.000/mm³, men gan tăng cao, dung tích hồng cầu vượt ngưỡng.

Bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng và điều trị theo phác đồ. Do bé quá nhỏ, việc thiết lập đường truyền khó khăn, liên tục ói ra dịch nâu đen và bầm vết chích.

Các bác sĩ phải phối hợp nhiều biện pháp truyền dịch chống sốc, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, tiểu cầu, albumin, hỗ trợ gan và hô hấp, thở máy, đặt nội khí quản.

Sau gần 10 ngày điều trị, sức khỏe bé ổn định, đã cai máy thở, tỉnh táo, bú và tiểu tiện bình thường.

Bác sĩ Tiến cho biết, sốt xuất huyết ở trẻ nhũ nhi thường có biểu hiện không điển hình như sốt kèm ho, sổ mũi, tiêu chảy, dễ nhầm lẫn với bệnh hô hấp, tiêu hóa hoặc tay chân miệng. Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh khi thấy trẻ sốt cao trên 1-2 ngày, kèm li bì, bỏ bú, tay chân lạnh, chảy máu cam, đau bụng, ói, tiêu phân đen cần đưa trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác.

Vào mùa mưa, muỗi vằn sinh sản mạnh, nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng ở cả trẻ em và người lớn. Các gia đình cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt muỗi, loại bỏ lăng quăng, cho trẻ ngủ mùng. Hiện đã có vaccine phòng sốt xuất huyết cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn.