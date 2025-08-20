Căn bệnh viêm gan nhiều người mắc nhất

Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng gan do virus HBV gây ra. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Virus viêm gan B có mặt trong dịch cơ thể. Ảnh: MedlinePlus.

Viêm gan B là loại viêm gan phổ biến nhất trên thế giới. Virus viêm gan B (HBV) thường gây bệnh ngắn hạn, nhưng có thể trở thành mạn tính. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có 254 triệu người sống chung với bệnh viêm gan B mạn tính vào năm 2022, với 1,2 triệu ca nhiễm mới mỗi năm.

Bệnh có thể lây lan qua tiếp xúc với dịch cơ thể bị nhiễm bệnh như máu, nước bọt, dịch âm đạo và tinh dịch. Bệnh cũng dễ lây truyền từ mẹ sang con.

Các loại viêm gan B

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), loại viêm gan B bạn mắc phải phụ thuộc vào thời gian virus tồn tại trong cơ thể, sức khỏe gan và các yếu tố khác. Xét nghiệm máu sẽ cho biết bạn mắc loại viêm gan B nào.

- Viêm gan B cấp tính: Viêm gan B cấp tính là bệnh lý ngắn hạn xảy ra trong vòng 6 tháng đầu sau khi tiếp xúc với HBV. Một số người bị viêm gan B cấp tính không có triệu chứng hoặc chỉ bị bệnh nhẹ. Đối với những người khác, viêm gan B cấp tính có thể gây ra bệnh nặng hơn, cần phải nhập viện.

- Viêm gan B mạn tính: Viêm gan B cấp tính có thể dẫn đến nhiễm trùng suốt đời được gọi là viêm gan B mạn tính. Nếu không được điều trị, viêm gan B mạn tính gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm tổn thương gan, xơ gan, ung thư gan và thậm chí không qua khỏi.

Triệu chứng điển hình

Theo WHO, nhiều người mắc viêm gan B cấp tính hoặc mạn tính không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

Nếu có, các triệu chứng có thể mất từ 2 đến 6 tháng mới xuất hiện và thường bao gồm:

Mệt mỏi

Sốt

Đau khớp

Chán ăn

Buồn nôn và nôn mửa

Đau bụng

Vàng da (vàng da và vàng mắt)

Nước tiểu sẫm màu

Phân có màu đất sét

Khoảng 90-95% người lớn mắc viêm gan B cấp tính sẽ tự khỏi virus trong vòng 6 tháng và có khả năng bảo vệ suốt đời. Tuy nhiên, một số người không loại bỏ được virus và tiến triển thành viêm gan B mạn tính. Trẻ em dưới 4 tuổi có nguy cơ mắc viêm gan B mạn tính cao.

Vàng da và mắt là một trong những triệu chứng điển hình khi mắc viêm gan B. Ảnh: Vision Center.

Biến chứng

Theo Cleveland Clinic, viêm gan B cấp tính và mạn tính có thể gây ra các biến chứng bao gồm:

- Suy gan cấp tính: Đây là tình trạng suy gan xảy ra rất nhanh. Những người bị viêm gan B cấp tính có nguy cơ cao bị suy gan cấp tính.

- Suy gan mạn tính: Viêm gan B mạn tính có thể dẫn đến suy gan theo thời gian.

- Xơ gan: Xơ gan xảy ra khi mô sẹo tích tụ trong gan. Gan tạo ra mô sẹo khi sửa chữa tổn thương. Tổn thương càng nhiều, mô sẹo càng nhiều.

- Viêm gan D: Đây là loại viêm gan khác mà bạn có thể mắc phải nếu bạn bị viêm gan B.

- Ung thư gan: Viêm gan B mạn tính là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan.

- Viêm gan B tái phát: Đây là bệnh viêm gan B cấp tính tái phát nếu bạn dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc ngừng thuốc.

Sống chung với viêm gan B mạn

Các triệu chứng viêm gan B mạn tính có thể thay đổi theo thời gian. Cách bạn có thể tự chăm sóc bản thân là luôn giữ liên lạc với bác sĩ. Các lưu ý khác bao gồm:

- Tránh uống rượu: Các chất độc hại có thể tích tụ trong gan nếu bạn thường xuyên uống hơn 1,5 ounce đến 2 ounce rượu mỗi ngày.

- Ăn uống lành mạnh: Hãy bổ sung protein nạc, trái cây và rau củ vào bữa ăn hàng ngày. Chế độ ăn Địa Trung Hải là một ví dụ về chế độ ăn uống hỗ trợ sức khỏe gan.

- Hãy cẩn thận trước khi dùng thuốc mới: Bao gồm cả thuốc thảo dược. Một số loại thảo dược có thể gây hại cho gan hoặc không tương thích với các loại thuốc khác, vì vậy, hãy hỏi bác sĩ trước khi sử dụng.

- Bảo vệ bản thân khỏi các bệnh nhiễm trùng gan khác: Nếu bạn chưa tiêm vaccine viêm gan A, hãy tiêm. Hãy xét nghiệm viêm gan C và điều trị nếu bạn mắc bệnh. Viêm gan C có thể chữa khỏi.