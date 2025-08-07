Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cán bộ CSGT bị người đàn ông ngoại quốc đấm chảy máu

  • Thứ năm, 7/8/2025 19:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đang hòa giải vụ va chạm giao thông xảy ra ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chiến sĩ CSGT bị người đàn ông quốc tịch Nga đấm chảy máu miệng.

Ngày 7/8, lãnh đạo Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết một cán bộ của tổ công tác bị người đàn ông quốc tịch Nga tấn công khi đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, Tổ CSGT đang thực hiện tuần tra, điều tiết giao thông trên đường Trần Phú (phường Nha Trang), thì nhận tin báo xảy ra va chạm giao thông tại ngã tư Trần Phú - Tuệ Tĩnh.

Ngo Tung Giang, Cong an Nha Trang, To CSGT, BLHS, Tue Tinh anh 1

Người đàn ông quốc tịch Nga bị khống chế sau khi đánh chiến sĩ CSGT khi đang làm nhiệm vụ.

Tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Tại đây, Trung tá Ngô Tùng Giang - cán bộ của tổ công tác, ghi nhận vụ va chạm giao thông giữa người đàn ông quốc tịch Nga đi xe máy và một phương tiện khác.

Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, Trung tá Giang đã hòa giải nhằm ổn định tình hình. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, nam thanh niên ngoại quốc yêu cầu được lấy phương tiện rời khỏi hiện trường. Không được đáp ứng, người này bất ngờ tấn công Trung tá Giang, đấm thẳng vào vùng miệng gây chảy máu.

“Chúng tôi đang can ngăn thì người này tung cú đấm vào Trung tá Giang gây chảy máu miệng”, lãnh đạo Tổ CSGT địa bàn Nha Trang cho hay.

Ngay lập tức, người đàn ông ngoại quốc được khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Nha Trang để tiếp tục xử lý theo quy định.

Sức khỏe của Trung tá Giang đã ổn định. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông quốc tịch Nga có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, trong người có nồng độ cồn.

Minh Minh/VTC News

