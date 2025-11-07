Cận cảnh căn phòng cô gái bị quay lén thay đồ, tung lên web khiêu dâm

Bên trong căn phòng nơi cô gái 18 tuổi bị ghi lại clip nhạy cảm, camera được gỡ xuống, tiệm dán thêm thông báo và yêu cầu khách hàng thay đồ ở nhà vệ sinh.

Chiếc camera ghi lại cảnh riêng tư của cô gái 18 tuổi đã bị gỡ bỏ.

Chiều 6/11, giữa lùm xùm video nhạy cảm của hàng loạt khách nữ bị phát tán lên trang web khiêu dâm, tiệm photobooth P. (phường Bạch Mai, Hà Nội) vẫn mở cửa hoạt động. Ba nhân viên trực tại quầy giới thiệu cho khách về gói chụp, chi phí, địa điểm chụp và chỉ dẫn vị trí thay đồ.

Tiệm chụp ảnh có 4 phòng, trong đó có 3 phòng chụp ảnh và một phòng chỉnh trang cho khách. Căn phòng trang điểm - nơi nhiều cô gái bị ghi lại cảnh thay đồ - rộng khoảng 3 m2, có giá dài treo quần áo và phụ kiện, một bàn trang điểm sát gương.

Bên phải tấm gương lớn tại phòng này, một tấm biển được dán lên với dòng thông báo: Vui lòng không thay đồ tại đây. Khi được hỏi, nhân viên nói với Tri Thức - Znews: "Tấm biển này được dán lên sau vụ video ghi cảnh khách thay đồ bị phát tán".

Theo ghi nhận, chiếc camera ở nơi xảy ra sự việc đã được gỡ bỏ. Ở 3 phòng chụp còn lại, số lượng camera giám sát được giữ nguyên 1-2 chiếc/phòng. Tại khu vực tiếp đón khách, có 3 camera được lắp đặt.

Tiệm dán thêm thông báo không thay đồ tới khách hàng.

Trước đó, tiệm ảnh P. cho biết vụ phát tán hình ảnh riêng tư của khách hàng do camera bị hack, giải thích thêm rằng căn phòng chỉnh trang vốn không được thiết kế để thay đồ.

Tuy nhiên, Mai Linh (nhân vật yêu cầu thay đổi tên để đảm bảo quyền riêng tư), một trong số nạn nhân bị phát tán video nhạy cảm, khẳng định khi cùng 3 người bạn tới tiệm ảnh vào ngày 23/9, cô không được nhân viên nhắc nhở về việc phải thay đồ ở đâu.

Linh miêu tả căn phòng được che rèm kín và một số khách khác cũng thay đồ tại đây. Trên tường có dán một tấm biển thông báo đây không phải phòng thay đồ nhưng bị khuất sau chiếc đèn nên cô không để ý. Linh thừa nhận không quan sát kỹ, song với hàng chục người khác bị rò rỉ hình ảnh, cô chắc chắn vụ việc của mình không hoàn toàn vì chủ quan.

Tiệm ảnh P. cũng thừa nhận phản ánh của nạn nhân, rằng cách bố trí và cảnh báo chưa được rõ ràng, khiến khách hàng hiểu nhầm, dẫn đến sự việc.

Chiều 6/11, tấm rèm ở phòng chỉnh trang đã được dùng băng dính dán cố định, để căn phòng thông hoàn toàn với không gian bên ngoài. Chiếc đèn từng chắn ở tấm biển thông báo bên trái tấm gương cũng đã được dọn sang một góc khác trong phòng, lộ ra dòng lưu ý: "Phòng có camera đảm bảo an ninh và tránh sự cố ngoài ý muốn. Quý khách chỉ nên khoác quần áo concept ở ngoài. Nếu cần thay đồ vui lòng đến WC".

Nhân viên cho biết thêm những ngày qua, cửa hàng vẫn mở cửa, lượng khách giảm. Các nhân viên cho biết những ngày qua, tiệm ảnh đã tiến hành đào tạo lại quy trình cho nhân viên. "Chúng tôi được training nội bộ về hướng dẫn khách, trình bày về các khu vực có camera giám sát", một nhân viên nói.

Tiệm photobooth hoạt động bình thường sau vụ việc gây xôn xao.

Sự việc liên quan đến rò rỉ hình ảnh từ camera giám sát tại tiệm ảnh P. nổ ra vào cuối tháng 10 khiến dư luận hoang mang, bức xúc.

Ông N.D.T., bố nạn nhân Mai Linh, cho biết ngoài con gái ông và người bạn đi chung, gia đình ông còn phát hiện hình ảnh quay lén của hơn 20 nạn nhân khác trên trang web người lớn. Riêng con gái ông bị phát tán khoảng 25 clip.

Số lượng video bị phát tán lớn khiến nhiều người hoang mang. Trên mạng xã hội, nhiều người thường xuyên đến photobooth chia sẻ kinh nghiệm về việc quan sát các khu vực có camera, chú ý khi thay đồ và chỉnh trang để tránh hớ hênh.

Chiều 5/11, tiệm ảnh P. cho biết khi có dấu hiệu camera bị xâm nhập trái phép, tiệm đã cùng các nạn nhân báo cáo lên công an, phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh và đang trong quá trình chờ điều tra. Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) đang xác minh sự việc.