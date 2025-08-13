Cận cảnh chiếc Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên lăn bánh tại TP.HCM

Ford Mustang Mach-E được các đại lý tư nhân mang về Việt Nam với số lượng ít nhất 2 chiếc cùng mức giá không dưới 5 tỷ đồng . Tuy nhiên, chiếc Mustang Mach-E còn lại ở Hà Nội đã phải giảm giá gần 2 tỷ đồng sau 2 năm tìm khách.