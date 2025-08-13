Cận cảnh chiếc Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên lăn bánh tại TP.HCM

|
Ra mắt vào năm 2019, Ford Mustang Mach-E là mẫu crossover thuần điện được phát triển trên nền tảng Ford GE1. Tuy mang tên Mustang, mẫu xe này hầu như không liên quan gì đến dòng xe thể thao Ford Mustang biểu tượng.
|
Ford Mustang Mach-E có thiết kế dạng SUV coupe với 5 cửa. Với thiết kế này, Ford Mustang Mach-E sẽ cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model Y, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 hay Volkswagen ID.4.
|
Sử dụng động cơ thuần điện, Ford Mustang Mach-E không sử dụng lưới tản nhiệt truyền thống. Đối với phiên bản cao cấp nhất Mach-E GT Performance Edition, xe được trang bị ốp giả lập lưới tản nhiệt logo con ngựa quen thuộc.
|
Cụm đèn trước LED cũng có sự khác biệt so với phiên bản Mustang thế hệ thứ sáu. Với thiết kế này, mẫu crossover thuần điện có chỉ số cản gió Cd đạt mức 0,28.
|
Xe có kích thước 4.739 x 1.881 x 1.621 mm, trục cơ sở dài 2.984 mm. Đặc biệt, chiếc xe mang màu sơn cam Cyber Orange Metallic Tri-Coat dành riêng cho bản GT.
|
Đi kèm là bộ mâm phay đa chấu 2 tông màu tương phản kích thước 20 inch, kết hợp cùm phanh hiệu năng cao của thương hiệu Brembo màu đỏ.
|
Là phiên bản cao cấp nhất, nhiều chi tiết ngoại thất của Ford Mach-E GT Performance Edition được sơn tối màu. Xe cũng không có tay nắm cửa mà người dùng chỉ có thể thao tác cảm ứng trên cột B và cột C.
|
Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED dạng 3 dải độc lập, tương tự các dòng Mustang truyền thống. Logo GT thay thế cho logo hình con ngựa tại cửa khoang hành lý.
|
Nội thất của Ford Mustang Mach-E hướng đến tính tiện nghi cho người dùng với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10.2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm đặt dọc 15.5 inch với hệ thống thông tin giải trí SYNC4.
|
|
Ghế ngồi trên xe được bọc da phối cùng vật liệu vi sợi tối màu. Hàng ghế sau được thiết kế với cấu hình 3 chỗ ngồi, đi kèm tựa tay và cửa gió điều hòa riêng.
|
Mẫu xe điện có không gian hành lý phía trước 136 L. Khoang hành lý phía sau có dung tích 821 L và có thể mở rộng lên đến 1.687 L khi gập tựa lưng hàng ghế thứ hai.
|
Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition được trang bị hai động cơ điện tại cầu trước và cầu sau, mỗi động cơ có công suất tối đa 286 mã lực, giúp chiếc xe đạt công suất tối đa 487 mã lực và mô-men xoắn 860 Nm.
|
Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,5 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở mức 200 km/h. Đi kèm là bộ pin điện dung lượng 88 kWh, cho phép phiên bản hiệu năng cao này có khả năng di chuyển tối đa 378 km/chu kỳ sạc.
|
Ford Mustang Mach-E được các đại lý tư nhân mang về Việt Nam với số lượng ít nhất 2 chiếc cùng mức giá không dưới 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiếc Mustang Mach-E còn lại ở Hà Nội đã phải giảm giá gần 2 tỷ đồng sau 2 năm tìm khách.
|
Mẫu crossover thuần điện này sẽ được ra mắt và phân phối chính hãng bản facelift, vốn đã được giới thiệu vào đầu năm nay. Với các chính sách thuế mới, giấc mơ sở hữu "Mustang giá tốt" của khách hàng Việt Nam có thể trở thành hiện thực.
