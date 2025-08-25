Cận cảnh chiến sĩ Bảo Chinh, Lê Hoàng Hiệp tại tổng hợp luyện lần 2

|
Ngày 24/8, buổi tổng hợp luyện lần 2 hướng đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) tiếp tục đón nhận sự quan tâm của người dân. Hàng chục nghìn người đổ về các nẻo đường quanh Quảng trường Ba Đình để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành cùng dàn khí tài quân sự. Ảnh: Phương Lâm.
Bên cạnh đó, việc được nhìn thấy, giao lưu với các chiến sĩ diễu binh cũng là điều khiến nhiều người háo hức. Nguyễn Bảo Chinh, chiến sĩ khối Nữ Cảnh sát Đặc nhiệm, nhận được nhiều sự hưởng ứng khi xuất hiện cùng đồng đội trước giờ tổng hợp luyện. Ảnh: Văn Nguyện.
Nổi tiếng từ dịp diễu binh nhờ vẻ ngoài sáng, diễu hành 30/4 (A50), Bảo Chinh tiếp tục thu hút sự quan tâm khi tham gia nhiệm vụ lần này. Trước tình cảm yêu mến của người dân, nữ học viên Đại học Cảnh sát Nhân dân luôn đáp lại bằng nụ cười tươi, thân thiện giao lưu. Ảnh: Văn Nguyện.
Diễu binh qua tuyến phố Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền, chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp, khối Tác chiến điện tử, khiến nhiều người phấn khích hét lớn. Anh là một trong những cái tên "hút fan" đặc biệt từ sau A50 nhờ vẻ điềm tĩnh và gương mặt ưa nhìn. Khi đó, anh có mặt trong đội hình Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân. Ảnh: Minh Nhân.
Trước buổi tổng hợp luyện, hôm 13/8, Lê Hoàng Hiệp trở thành đề tài thảo luận khi xuất hiện trong tập 2 của chương trình Sao nhập ngũ. Dù chỉ nói 7 từ "Bước lên cái vạch này luôn anh" khi hướng dẫn hai nhân vật của chương trình, anh cũng tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Thuận Thắng.
Dẫn đầu khối nữ sĩ quan Quân y, trung uý Ngô Lâm Phương vẫn duy trì sự đĩnh đạc, tự tin vốn có. Cô cũng là một trong những chiến sĩ "idol" nổi tiếng trên mạng xã hội với 216.000 người theo dõi kênh cá nhân, nơi cô thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh cuốn hút đời thường. Ảnh: Thuận Thắng.
Sự chú ý dành cho Lâm Phương tối 24/8 càng tăng cao khi ngay sau buổi tổng hợp luyện đầu tiên (21/8), cô khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trong bức ảnh chụp chung tình cảm bên chiến sĩ Lữ May Ngoan (sinh năm 2000), thuộc khối diễu binh Cảnh sát biển Việt Nam. Cặp đôi vốn được nhiều người "đẩy thuyền" nhờ sự tương xứng ngoại hình. Ảnh: Thuận Thắng.
Các chiến sĩ diễu binh luôn thân thiện, gần gũi giao lưu với người dân. Sau buổi tổng hợp luyện lần hai, trên mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt clip, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tương tác đáng yêu giữa quân và dân trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Văn Nguyện.
Buổi sơ duyệt sẽ diễn vào 20h ngày 27/8, tiếp sau là tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm. Ảnh: Việt Hà.
