Cận cảnh Ford Territory thế hệ mới, giá khởi điểm dưới 800 triệu đồng

  • Thứ sáu, 15/8/2025 12:50 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Territory mới được thay đổi toàn bộ ngoại thất, bổ sung công nghệ và tăng giá bán.

Ford Territory 2025 anh 1

Ford vừa ra mắt thế hệ mới của chiếc SUV cỡ C Territory tại Việt Nam. Trước đó, bản nâng cấp này đã được trình làng tại Brazil vào tháng 7. Xe giữ nguyên số đo so với bản tiền nhiệm.

Ford Territory 2025 anh 2

Các chi tiết mềm mại của chiếc Equator Sport (Territory) bản gốc tại Trung Quốc đã được loại bỏ, nhường chỗ cho các trang bị mạnh mẽ và hầm hố hơn, phù hợp tiêu chuẩn toàn cầu.
Ford Territory 2025 anh 3Ford Territory 2025 anh 4

Nhìn từ đầu xe, Territory mới được loại bỏ cụm đèn pha đa tầng ở bản tiền nhiệm, thay bằng cặp đèn họa tiết răng nanh mới, đi cùng lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang.
Ford Territory 2025 anh 5Ford Territory 2025 anh 6

Cụm đèn hậu được giữ nguyên thiết kế, cản sau được tinh chỉnh với phần ốp đen tạo cảm giác khỏe khoắn. Dung tích khoang hành lý giữ nguyên ở mức 448 lít, mở rộng 1.422 lít khi gập hàng ghế sau.
Ford Territory 2025 anh 7

Bộ mâm 19 inch hợp kim với ốp thiết kế mới được trang bị trên Territory 2025.

Ford Territory 2025 anh 8Ford Territory 2025 anh 9

Cabin giữ nguyên các đường nét so với bản tiền nhiệm. Vô lăng 3 chấu đáy vát được tích hợp các phím chức năng.

Ford Territory 2025 anh 10Ford Territory 2025 anh 11Ford Territory 2025 anh 12

Khu vực táp lô sở hữu 2 màn hình 12,3 inch nối liền, yên ngựa với cần chuyển số dạng núm vặn. Xe sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Xe được trang bị nền tảng FordPass, cho phép khóa/mở cửa từ xa, khởi động động cơ, kiểm tra mức nhiên liệu và nhận thông báo tình trạng xe qua điện thoại.
Ford Territory 2025 anh 13

Xe tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L EcoBoost 4 xi-lanh, cho công suất 160 mã lực, mô men xoắn cực đại 248 Nm.
Ford Territory 2025 anh 14

Xe được bán với 3 phiên bản, giá dao động 762-896 triệu đồng. Riêng với màu ngoại thất xanh khói, khách hàng cần trả thêm 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Mức giá này cao hơn bản tiền nhiệm khoảng 3-6 triệu đồng, nhưng vẫn đủ để giúp Territory cạnh tranh trong nhóm SUV hạng C, cạnh tranh cùng Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Honda CR-V hay Jaecoo J7.

Đan Thanh

