Xe EV

Cận cảnh GranCabrio Folgore - xe sang mui trần thuần điện của Maserati

  • Chủ nhật, 2/11/2025 07:30 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Maserati GranCabrio Folgore là mẫu xe mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc xe sang toàn cầu.

Là một trong 2 mẫu xe thuần điện đầu tiên của Maserati tại Việt Nam, GranCabrio Folgore được hãng xe sang Italy nhấn mạnh là mẫu xe mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc xe sang toàn cầu.
Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.960 x 1.957 x 1.382 mm, chiều dài cơ sở 2.929 mm. Khối lượng không tải của GranCabrio Folgore ở mức 2,34 tấn.
Phần cản trước của GranCabrio Folgore được làm lại để trở nên mềm mại hơn, các khe hút gió bên cũng được thu nhỏ.
Cụm lưới tản nhiệt giữ nguyên kiểu dáng tổng thể, chỉ chỉnh sửa vài chi tiết bên trong.
Cụm đèn chiếu sáng LED Matrix trên Maserati GranCabrio Folgore.
Tên phiên bản Folgore phủ màu đồng. Trong ngôn ngữ Italy, Folgore mang ý nghĩa "tia chớp".
Tên xe ở nắp cốp sau cũng phủ màu đồng, nhấn mạnh yếu tố thuần điện của mẫu siêu xe mui trần.
Khoang hành lý ở đuôi xe có dung tích vừa đủ.
Một trong những điểm nhấn trên Maserati GranCabrio Folgore là phần mui mềm (soft-top) có thể đóng/mở trong 14-16 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ đến 50 km/h.
Khoang lái đặc trưng của Maserati tiếp tục được duy trì trên GranCabrio Folgore. Nội thất của mẫu mui trần thuần điện sử dụng vật liệu tái chế Econyl.
Bộ ghế ngồi thể thao trên GranCabrio Folgore, tựa đầu có logo đinh ba.
Maserati GranCabrio Folgore được trang bị 3 motor điện công suất 300 kW, bao gồm 2 motor phía trước và một đặt ở trục sau. Tổng công suất đầu ra của mẫu mui trần thuần điện đạt 751 mã lực ở chế độ vận hành tiêu chuẩn, có thể tăng lên thành 818 mã lực với chế độ MaxBoost cùng mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm.
Maserati GranCabrio Folgore được trang bị gói pin dung lượng 92,5 kWh, cho phép vận hành trên quãng đường tối đa 447 km. Kiến trúc điện 400 V hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 150 kW, cho phép nạp lại 20-80% dung lượng pin chỉ trong 20 phút.
Tại Việt Nam, Maserati GranCabrio Folgore có giá 13,314 tỷ đồng. Mẫu xe này chưa có đối thủ trực tiếp ở phân khúc xe mui trần thuần điện hạng sang.

