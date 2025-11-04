Cận cảnh Honda Air Blade thế hệ mới - thay thiết kế, giá tăng nhẹ

Honda Air Blade thế hệ mới vừa được ra mắt người dùng Việt cùng ngày với sự kiện giới thiệu Honda SH và bản phối màu đặc biệt của Honda Lead. Khác với bản tiền nhiệm, chiếc Air Blade mới gọn gàng, thể thao hơn, khá giống đàn anh Vario. Mẫu xe trên ảnh là phiên bản Đặc Biệt máy 160 cc.