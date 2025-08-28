Cận cảnh Lạc Hồng 900 LX, xe chống đạn đưa đón nguyên thủ

|
Tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Hà Nội, chiếc Lạc Hồng 900 LX được đặt ở vị trí trung tâm của gian hàng VinFast. Trước đó, hãng xe điện nội địa cũng vừa bàn giao lô xe đặc biệt này cho Bộ Ngoại giao để phục vụ nguyên thủ, lãnh đạo các nước đến Việt Nam, tham dự Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
|
Xe có trục cơ sở đến 3.349 mm. Nhìn từ phía trước, Lạc Hồng 900 LX nổi bật với logo cánh chim Lạc mạ vàng, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng họa tiết nan dọc.
|
Đuôi xe giữ được những đường thiết kế liên kết với mặt ca lăng. Khe gió 2 bên được nối với ốp cản sau mạ kim loại, giúp tăng sự sang trọng.
|
Tên của sản phẩm cũng được mạ vàng, đặt ở đuôi xe bên phải. Theo nhà sản xuất, VinFast bàn giao tổng 12 chiếc Lạc Hồng 900 LX đến Bộ Ngoại giao, gồm 10 xe tiêu chuẩn và 2 bản chống đạn.
|
VinFast trang bị cho mẫu xe đặc biệt này bộ mâm 21 inch cùng ốp la zăng họa tiết boomerang. Phiên bản chống đạn sử dụng mâm 19 inch, đi cùng lốp run-flat có khả năng di chuyển thêm 80-100 km nếu bị xịt.
|
Bước vào bên trong, dễ dàng nhận ra kiểu phong cách thiết kế khá quen thuộc của VF 9 nhưng sang trọng hơn cùng cấu hình 5 chỗ ngồi. Nội thất được ốp gỗ Golden Nanmu, ghế bọc da Nappa và các chi tiết mạ vàng thật.
|
Khu vực yên ngựa với các phím chuyển số được ốp gỗ cao cấp nguyên mảng thủ công với các đường viền mạ vàng thật, màn hình trung tâm cũng được tinh chỉnh để phù hợp với công năng.
|
Hàng ghế 2 gây ấn tượng cùng không gian để chân rộng rãi, ghế ngồi viền chỉ vàng cùng logo cánh chim Lạc thêu ở phần kê đầu. Toàn bộ bệ bước chân hay nút điều chỉnh ghế, dàn loa Audison cũng được mạ vàng.
|
Xe được trang bị 2 motor điện cho công suất 402-455 mã lực tùy phiên bản, mô men xoắn cực đại 620 Nm. Ở bản tiêu chuẩn, thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 6,8 giây, tăng lên 9,8 giây nếu là xe chống đạn.
|
Theo nhà sản xuất, phiên bản chống đạn là sản phẩm hợp tác cùng đơn vị INKAS Armored (Canada). Toàn bộ xe được bọc thép, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính, vách ngăn chống đạn phía sau. Xe có khả năng chống mìn, lựu đạn nếu phát nổ từ gầm hoặc nóc xe.
