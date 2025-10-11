Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh Lambretta X125, xe tay ga cho 'rich kid'

  • Thứ bảy, 11/10/2025 16:21 (GMT+7)
  • 16:21 11/10/2025

Mẫu xe tay ga mới của Lambretta có giá bán gần 100 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, thích xe cỡ lớn, nam tính và thời trang.

Lambretta X125 anh 1

Khác với X300 hay G-350, chiếc X125 được Lambretta được vị là mẫu xe tay ga thời trang, hướng đến nhóm khách hàng trẻ với giá bán thấp nhất dải sản phẩm vừa ra mắt.

Lambretta X125 anh 2

Ngay từ đầu xe, có thể thấy các đường nét được thiết kế phá cách hơn với đèn LED lục giác viền đen, cặp đèn và các chi tiết ở mặt nạ trước được cắt xẻ, tạo cảm giác thể thao.
Lambretta X125 anh 3Lambretta X125 anh 4

Các tay cầm, màn hình trung tâm đều tương tự 2 mẫu xe đàn anh được ra mắt cùng ngày. Lambretta X125 vẫn được trang bị nút khởi động đèn hazzard ở tay nắm bên phải, dạng gạt.

Lambretta X125 anh 5

Ngay bên dưới là cổng USB 3 A.
Lambretta X125 anh 6Lambretta X125 anh 7

Đèn hậu to bản phá cách với được đặt nhô về phía sau.
Lambretta X125 anh 8Lambretta X125 anh 9

Lambretta trang bị cho X125 dàn chân khá tương đồng với G350 hay X300, mâm xe kích thước 12 inch với bộ lốp 120/70 ở bánh trước và 130/70 ở bánh sau của Pirelli. Bánh trước có thêm chống trượt ABS.

Lambretta X125 anh 10Lambretta X125 anh 11

Cốp của X125 để vừa một nón bảo hiểm nửa đầu.

Lambretta X125 anh 12

X125 sở hữu động cơ xy lanh đơn 4 kỳ dung tích 330 cc cho công suất 25,8 mã lực, mô men xoắn cực đại 25,5 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động CVT.

Lambretta X125 anh 13

Xe được bán với giá khởi điểm 95,2 triệu đồng tại Việt Nam. Như vậy, đây sẽ là tuỳ chọn mới trong nhóm xe tay ga phân khúc 100 triệu đồng, cạnh tranh cùng SH 150i hay Vespa Sprint.

Đan Thanh

Lambretta X125 lambretta sh150 vespa sprint

