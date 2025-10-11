Cận cảnh Lambretta X125, xe tay ga cho 'rich kid'

|
Khác với X300 hay G-350, chiếc X125 được Lambretta được vị là mẫu xe tay ga thời trang, hướng đến nhóm khách hàng trẻ với giá bán thấp nhất dải sản phẩm vừa ra mắt.
Ngay từ đầu xe, có thể thấy các đường nét được thiết kế phá cách hơn với đèn LED lục giác viền đen, cặp đèn và các chi tiết ở mặt nạ trước được cắt xẻ, tạo cảm giác thể thao.
Các tay cầm, màn hình trung tâm đều tương tự 2 mẫu xe đàn anh được ra mắt cùng ngày. Lambretta X125 vẫn được trang bị nút khởi động đèn hazzard ở tay nắm bên phải, dạng gạt.
Ngay bên dưới là cổng USB 3 A.
Đèn hậu to bản phá cách với được đặt nhô về phía sau.
Lambretta trang bị cho X125 dàn chân khá tương đồng với G350 hay X300, mâm xe kích thước 12 inch với bộ lốp 120/70 ở bánh trước và 130/70 ở bánh sau của Pirelli. Bánh trước có thêm chống trượt ABS.
Cốp của X125 để vừa một nón bảo hiểm nửa đầu.
X125 sở hữu động cơ xy lanh đơn 4 kỳ dung tích 330 cc cho công suất 25,8 mã lực, mô men xoắn cực đại 25,5 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động CVT.
Xe được bán với giá khởi điểm 95,2 triệu đồng tại Việt Nam. Như vậy, đây sẽ là tuỳ chọn mới trong nhóm xe tay ga phân khúc 100 triệu đồng, cạnh tranh cùng SH 150i hay Vespa Sprint.
