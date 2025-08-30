Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm không bao giờ lộ mặt ở A80

|
Không nhìn thấy ánh mắt nhưng vẫn bộc lộ vẻ trang nghiêm. Sự xuất hiện của lực lượng Trinh sát đặc nhiệm, Tổng cục II (hay Tổng cục Tình báo Quốc phòng) tại các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho sự kiện A80 thu hút sự chú ý của người dân. Ngày 30/8, các chiến sĩ tham gia tăng cường vành đai an ninh tại sự kiện tổng duyệt với sự góp mặt của hơn 40.000 người. Ảnh: Phương Lâm.
|
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Tổng cục II là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác tình báo ở cấp chiến lược, đồng thời tham mưu cho Bộ trưởng Quốc phòng. Trong đó, trinh sát đặc nhiệm sở hữu các cán bộ tinh nhuệ thuộc lực lượng trinh sát, có vai trò then chốt trong việc chống khủng bố, bảo vệ an ninh quốc gia. Sự kín đáo thường thấy nhằm bảo mật thông tin cá nhân của cán bộ chiến sĩ ở các nhiệm vụ nhạy cảm. Ảnh: Phương Lâm.
|
Trinh sát đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ tại buổi tổng duyệt diễu binh ngày 30/8. Ảnh: Phương Lâm.
|
Cận cảnh trang bị từ mặt nạ cho đến mắt kính đen của một trinh sát đặc nhiệm tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Phương Lâm.
|
Xuất hiện từ sớm tại khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường diễu binh, cán bộ trinh sát đặc nhiệm âm thầm quan sát từng chi tiết nhỏ. Bước đi chậm rãi, chắc chắn của họ thể hiện tinh thần sẵn sàng tham gia bảo vệ an ninh sự kiện. Ảnh: Việt Linh.
|
Một trinh sát đặc nhiệm sẽ được huấn luyện chuyên sâu về trinh sát và khả năng tác chiến đặc biệt bao gồm thâm nhập vào cứ điểm trọng yếu của đối phương, tiêu diệt các mối đe dọa cấp cao, giải cứu và bảo vệ yếu nhân. Ảnh: Việt Linh.
|
Khác với lực lượng đảm bảo an ninh khác, trinh sát đặc nhiệm không được phép giao lưu hay có bất kỳ tiếp xúc với người dân, đoàn diễu binh. Họ chỉ lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ và rút quân. Ảnh: Phương Lâm.
Hà Nội trong ngày lịch sử cách đây 80 năm
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX - Cuốn sách phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.