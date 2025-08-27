Cận cảnh mâm cỗ đủ xôi, đủ gà trên vỉa hè trước sơ duyệt diễu binh

Các gia đình mang bánh trung thu, “xôi yêu nước” và cả những món ăn giản dị ra phố, chờ hàng giờ để được tận mắt xem sơ duyệt diễu binh vào tối 27/8.

Cựu chiến binh xúc động hồi tưởng ký ức diễu binh 50 năm trước Từng tham gia diễu binh ở Quảng trường Ba Đình năm 1975, bà Đỗ Thị Tuyết rưng rưng khi ký ức 50 năm trước ùa về. Trái tim người cựu binh nghẹn ngào chứng kiến thủ đô đổi thay từng ngày.

Chiều 27/8, từ nhiều tuyến đường, dòng người nô nức đổ về trung tâm Hà Nội như Quảng trường Ba Đình, khu vực hồ Gươm. Trên tay họ là cờ đỏ sao vàng, chiếu, ô che cùng đủ loại đồ ăn, thức uống. Ai cũng háo hức đến sớm giữ chỗ để theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra lúc 20h tối cùng ngày.

Tại đường Thanh Niên, chị Vũ Linh Chi (35 tuổi, Hoàng Mai) đã có mặt từ 9h sáng. Chị kể, 2 ngày trước, nhóm bạn từ nhiều tỉnh thành đã cùng nhau chuẩn bị những món ăn đặc biệt mang tính biểu tượng như bánh trung thu, xôi tạo hình lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng.

“Chúng tôi mỗi người góp một chút, vừa để thưởng thức, vừa để hòa chung không khí hân hoan của ngày lễ lớn của đất nước”, chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chị Vũ Linh Chi chuẩn bị xôi, bánh trung thu có tạo hình lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Ảnh: Thu Hiền.

Không chỉ nhóm của chị Linh Chi, nhiều gia đình khác cũng có mặt từ sớm. Họ mang theo cơm nắm, giò, xôi, muối vừng, cà phê hay nước lọc - những món giản dị, thuận tiện để vừa ăn vừa chờ buổi sơ duyệt diễu binh.

Tại khu vực giao Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học - Công viên Thống Nhất, Nguyễn Ngọc Hà Trang (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cô cùng bà nội bắt xe lên Hà Nội từ 10h sáng.

Hai bà cháu mang theo đủ đồ ăn chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước gồm 20 ổ bánh mì, 4 hộp xôi, một con gà luộc và cả cân chả.

Nguyễn Ngọc Hà Trang cùng bà mang theo 20 ổ bánh mì, 4 hộp xôi, một con gà luộc và cả cân chả. Ảnh: Khương Nguyễn.

Dù biết chương trình diễn ra muộn và có thể kéo dài đến hơn 22h, gia đình cô vẫn không nản lòng.

“Nhà tôi đã chuẩn bị ba cái ô, chỉ mong được tận mắt chứng kiến những bước đi oai nghiêm của các chiến sĩ trên đường phố thủ đô”, Trang nói.

Để phục vụ người dân, Hà Nội bố trí 22 màn hình LED cỡ lớn tại 18 điểm công cộng, để phục vụ người dân và du khách theo dõi trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/8, Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to kèm dông, nhiệt độ dao động từ 23-30 độ C.