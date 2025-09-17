Cận cảnh mẫu xe đắt nhất của Toyota, giá gần 200.000 USD

|
Sau nhiều năm thử nghiệm, Toyota đã chính thức ra mắt mẫu xe điện e-Palette, vốn được phát triển từ mẫu xe ý tưởng e-Palette Concept ra mắt tại CES 2018.
|
Sau đó, mẫu concept được nâng cấp và đảm nhiệm vai trò chuyên chở vận động viên tại Tokyo Olympic và Paralympic 2020, vốn được tổ chức vào năm 2021.
|
Ngoại hình mẫu xe điện này chỉ được tinh chỉnh nhẹ so với thiết kế trước đây. Kính chắn gió trước cũng được bổ sung cửa sổ phụ nằm tăng tầm quan sát khi có người cầm lái.
|
|
Toyota e-Palette có kích thước 4.950 x 2.080 x 2.650 mm cùng khối lượng 2.950 kg. Xe còn được trang bị thêm cầu dốc lên xuống chuyên dụng dành cho xe lăn hoặc xe nôi.
|
So với phiên bản xuất hiện tại làng Olympic 2020, Toyota e-Palette được bổ sung vị trí người lái trung tâm với trang bị hỗ trợ lái cấp độ 2. Toyota cho biết có thể nâng cấp phần mềm để bổ sung tính năng tự hành "Automated Driving Kit".
|
Không gian của xe được thiết kế tối đa 17 người, bao gồm 4 vị trí ngồi, 12 vị trí đứng và 1 người lái. Trước đó, phiên bản Olympic có thể chở tối đa 20 người.
|
Toyota e-Palette được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 266 Nm. Tốc độ tối đa của mẫu xe điện này lên đến 80 km/h.
|
Với bộ pin điện dung lượng 72,82 kWh, chiếc xe có thể di chuyển tối đa 250 km. Đi kèm là khả năng sạc nhanh đến 80% trong 40 phút hoặc 12 tiếng nếu sử dụng nguồn dân dụng.
|
Trước mắt, mẫu xe đặc biệt này sẽ được sử dụng xung quanh khu vực Toyota Arena Tokyo và Toyota Woven City. Hãng đặt kỳ vọng có thể nâng cấp chức năng hỗ trợ lái cấp độ 4 trong năm tài khóa 2027.
|
Tại Nhật Bản, Toyota e-Palette có mức giá lên đến 29 triệu yen (khoảng 197.400 USD), cao hơn cả mẫu xe siêu sang Century SUV vốn có giá chỉ 27 triệu yen (183.800 USD). Các gói trợ cấp từ Bộ Môi trường Nhật Bản có thể giảm con số này xuống còn 15,835 triệu yen (107.800 USD).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.