Cận cảnh phục hồi san hô dưới đáy biển Đà Nẵng

  • Thứ ba, 9/9/2025 10:55 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Những kĩ sư trẻ lặn sâu hàng giờ dưới đáy biển để ươm trồng, chăm sóc, phục hồi từng rạn san hô ở Cù Lao Chàm (Đà Nẵng).

Trong san ho anh 1

Công việc chăm sóc, phục hồi rạn san hô dưới đáy biển được các cán bộ trẻ thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) đảm nhận hàng chục năm nay.
Trong san ho anh 2Trong san ho anh 3Trong san ho anh 4Trong san ho anh 5

Những kỹ sư trẻ giỏi chuyên môn lặn nhiều giờ đồng hồ dưới đáy biển.
Trong san ho anh 6Trong san ho anh 7Trong san ho anh 8Trong san ho anh 9

Với khả năng lặn nhiều giờ, các kỹ sư khảo sát, ươm cấy và phục hồi những rạn san hô ở Cù Lao Chàm.
Trong san ho anh 10

Làm việc dưới nước rất vất vả, thậm chí nhiều rủi ro
Trong san ho anh 11

Nhưng với niềm đam mê, những người trẻ gắn bó cả chục năm trời, phục hồi, trồng mới hàng chục ha rạn san hô ở Cù Lao Chàm.
Trong san ho anh 12

Những vườn ươm san hô dưới đáy biển được hình thành.
Trong san ho anh 13

San hô sau khi chăm sóc trở nên cứng cáp được mang đi gieo ươm ở những nơi san hô bị tẩy trắng.
Trong san ho anh 14

Cán bộ trồng, phục hồi san hô bị tổn thương.

Trong san ho anh 15

Quá trình trồng và chăm sóc đều được theo dõi, ghi chép cẩn thận làm cơ sở để đánh giá hiệu quả bảo tồn dài hạn.
Trong san ho anh 16

Vườn san hô được chăm sóc hiệu quả.
Trong san ho anh 17Trong san ho anh 18Trong san ho anh 19Trong san ho anh 20

Qua thời gian chăm sóc của các "bảo mẫu" dưới đại dương, các rạn san hô được hồi sinh, cá và nhiều loài sinh vật biển khác cũng kéo tới tạo khung cảnh tuyệt đẹp.
https://tienphong.vn/can-canh-lan-sau-duoi-day-bien-phuc-hoi-san-ho-post1776440.tpo

Hoài Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Trồng san hô Cù Lao Chàm Cù Lao Chàm Lặn biển bảo vệ san hô Du lịch Đà Nẵng

