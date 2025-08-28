Cận cảnh quân nhân Nga luyện diễu binh ở Ba Đình

Các quân nhân Nga sải bước trên đường phố Hà Nội sau khi đi qua lễ đài. Để có được đội hình ngay ngắn, bước chân đều đặn và đẹp mắt, các chiến sĩ đã trải qua nhiều ngày rèn luyện nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật trên thao trường. Họ cũng phải thích ứng, làm quen với cách thức diễu hành theo quy chuẩn của Việt Nam để bảo đảm sự đồng bộ trong đội hình. Ảnh: Khương Nguyễn.