Cận cảnh quân nhân Nga luyện diễu binh ở Ba Đình

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã cử đoàn 33 quân nhân sang Hà Nội tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80). Sự xuất hiện của các quân nhân xứ bạch dương chiếm được sự chú ý. Ảnh: Thuận Thắng.
Đội hình Quân đội Nga quy tụ những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga. Đều là những gương mặt trẻ, nhưng với kinh nghiệm tham gia nhiều sự kiện cấp quốc gia, quốc tế, các quân nhân nhanh chóng hòa nhập, thể hiện tinh thần luyện tập nghiêm túc. Ảnh: Phương Lâm.
Trước giờ chuẩn bị cho buổi lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tối 27/8, các quân nhân Nga giữ tâm thế thoải mái, trò chuyện cùng đồng đội và mỉm cười đáp lại sự chào đón của người dân xung quanh điểm tập kết trên đường Quán Thánh. Ảnh: Phương Lâm.
Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các quân nhân Nga thân thiện chào hỏi, nháy mắt với người dân Việt Nam. Hình ảnh đời thường của họ như cảnh "tay xách nách mang" khi đi siêu thị càng chiếm được thiện cảm của người dân, bởi sự gần gũi, đối lập với dáng vẻ nghiêm trang lúc bước đi trong lễ diễu binh. Ảnh: Phương Lâm.
Khi hiệu lệnh bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8 vang lên, các quân nhân Nga ngay lập tức bước vào hàng thẳng tắp. Nhịp chân đều đặn, dứt khoát hòa cùng tiếng nhạc quân hành, gương mặt nghiêm trang hướng về phía lễ đài. Ảnh: Thuận Thắng.
Đoàn Nga tiến vào Quảng trường với Quốc kỳ Liên bang đi đầu, theo sau lần lượt là quân kỳ Lục quân, quân kỳ Không quân - Hàng không vũ trụ và cuối cùng là quân kỳ Hải quân. Ảnh: Thuận Thắng.
Các quân nhân Nga sải bước trên đường phố Hà Nội sau khi đi qua lễ đài. Để có được đội hình ngay ngắn, bước chân đều đặn và đẹp mắt, các chiến sĩ đã trải qua nhiều ngày rèn luyện nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật trên thao trường. Họ cũng phải thích ứng, làm quen với cách thức diễu hành theo quy chuẩn của Việt Nam để bảo đảm sự đồng bộ trong đội hình. Ảnh: Khương Nguyễn.
Ngoài đoàn quân nhân Liên bang Nga, lễ diễu binh lần này còn có sự tham gia của quân đội Lào và Campuchia. Đoàn Quân đội Nhân dân Lào xuất hiện với sắc phục đặc trưng, bước đi dứt khoát, tạo nên điểm nhấn gần gũi trong đội hình quốc tế. Những bước chân của các chiến sĩ Lào trên Quảng trường Ba Đình gợi nhắc đến tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, mối quan hệ gắn bó đã trở thành truyền thống, tiếp tục được khẳng định trong sự kiện trọng đại này. Ảnh: Thuận Thắng.
Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia tiến vào Quảng trường Ba Đình trong tiếng nhạc quân hành rộn rã. Các chiến sĩ Campuchia bước đi ngay ngắn, đồng đều, thể hiện sự trang nghiêm và kỷ luật. Hình ảnh ấy không chỉ là dấu ấn của tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước láng giềng mà còn là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng bền chặt. Ảnh: Thuận Thắng.
Sắp tới, các lực lượng sẽ bước vào buổi tổng duyệt toàn quân vào sáng 30/8 tại Quảng trường Ba Đình. Đây sẽ là lần tập hợp đầy đủ nhất, với sự tham gia của tất cả khối đi bộ, khối nghi lễ, phương tiện cơ giới, khí tài cùng lực lượng bảo đảm, trước khi tiến tới lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thuận Thắng.
