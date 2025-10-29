Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ, SUV địa hình có thể sớm về Việt Nam

Land Cruiser FJ chưa được công bố giá bán chính thức. Khi về Việt Nam, đây có thể là mẫu xe gây sốt trong phân khúc "xe chơi", hướng đến khách hàng yêu thích phong cách địa hình, tương tự Suzuki Jimny. Có thể FJ sẽ sớm có mặt bằng con đường nhập khẩu không chính hãng trước khi Toyota chính thức bán tại Việt Nam.