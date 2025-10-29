Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ, SUV địa hình có thể sớm về Việt Nam

|
Cuối tháng 10, Toyota giới thiệu mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Land Cruiser FJ. Triển lãm ôtô Nhật Bản cũng là lần đầu tiên "tiểu Land Cruiser" được ra mắt với người dùng.
|
Xe được mang thiết kế hình hộp, phong cách địa hình tương tự chiếc Land Cruiser Prado, được phối hợp giữa mẫu FJ60 Cruiser Retro từng ra mắt giai đoạn 1980 và concept thuần điện Compact Cruiser EV được giới thiệu năm 2022.
|
Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.575 x 1.855 x 1.960 mm, trục cơ sở 2.580 mm. Do đó, Land Cruiser Prado dài hơn Land Cruiser FJ 350 mm, rộng hơn 125 mm nhưng thấp hơn 25 mm, và trục cơ sở dài hơn 270 mm.
|
Đuôi xe được thiết kế nổi khối hầm hố, kết hợp với cản sau được tinh chỉnh dạng rời, cho phép người dùng thoải mái nâng cấp, tuỳ biến theo sở thích. Cặp đèn hậu đặt dọc, nổi lên theo phong cách của những mẫu xe bán tải, địa hình quen thuộc cùng nhà.
|
Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch.
|
Hàng trước và sau của xe đều được mang phong cách của chiếc Land Cruiser Prado. Ghế ngồi bọc da, không gian hàng 2 rộng rãi, thoải mái với cấu hình 5 chỗ ngồi.
|
Vô lăng 3 chấu với nhiều phím chức năng, tương tự chiếc Prado.
|
Màn hình giải trí to bản đặt ở trung tâm bảng táp lô, ngay bên dưới là cửa gió điều hòa.
|
Khu vực yên ngựa nổi bật với cần số cỡ lớn, nút chuyển chế độ gài cầu tuỳ vào điều kiện đường phố.
|
Xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2TR-FE dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Đi kèm với khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp Super ECT cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD.
|
Land Cruiser FJ chưa được công bố giá bán chính thức. Khi về Việt Nam, đây có thể là mẫu xe gây sốt trong phân khúc "xe chơi", hướng đến khách hàng yêu thích phong cách địa hình, tương tự Suzuki Jimny. Có thể FJ sẽ sớm có mặt bằng con đường nhập khẩu không chính hãng trước khi Toyota chính thức bán tại Việt Nam.
