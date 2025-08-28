Cận cảnh VinFast Lạc Hồng 900 LX, xe chống đạn đưa đón nguyên thủ

Tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Hà Nội, chiếc Lạc Hồng 900 LX được đặt ở vị trí trung tâm của gian hàng VinFast. Trước đó, hãng xe điện nội địa cũng vừa bàn giao lô xe đặc biệt này cho Bộ Ngoại giao để phục vụ nguyên thủ, lãnh đạo các nước đến Việt Nam, tham dự Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.