Cận cảnh Zontes 368G - xe tay ga Trung Quốc giá 138 triệu đồng

Một cửa hàng kinh doanh xe máy tư nhân tại TP.HCM vừa ra mắt Zontes 368G - mẫu xe tay ga lai adventure-touring sở hữu thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ Gundam.
Các kích thước dài x rộng x cao của Zontes 368G lần lượt 2.230 x 925 x 1.370 mm, chiều dài cơ sở 1.560 mm và khoảng sáng gầm tối thiểu 155 mm. Khối lượng khô của chiếc tay ga địa hình ở mức 198 kg.
Yên xe dạng phân tầng. Chiều cao yên tại vị trí người lái ở mức 770 mm. Sàn để chân tương đối thoải mái.
Mặt nạ Zontes 368G có thiết kế góc cạnh. Chiếc xe tay ga thương hiệu Trung Quốc được trang bị sẵn kính chắn gió cỡ lớn có thể điều chỉnh cao độ, khung chống đổ kèm các đèn trợ sáng.
Zontes 368G được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng gồm 4 bóng LED dạng thấu kính, có hiệu ứng ánh sáng tuần tự, tích hợp đèn sương mù. Mẫu tay ga được hãng trang bị sẵn camera hành trình ở đầu xe.
Đèn xi-nhan trước đặt rời.
Đuôi xe góc cạnh với cụm đèn hậu sở hữu đồ họa tương đối ấn tượng. Khu vực này cũng có đèn xi-nhan đặt rời cùng một camera hành trình, tương tự phần đầu xe.
Ghi đông Zontes 368G mang lại tư thế ngồi thoải mái đặc trưng của những mẫu xe Adventure. Chiếc tay ga phân khối lớn cũng được trang bị sẵn bộ bảo vệ tay lái.
Cận cảnh cùm công tắc trên Zontes 368G. Xe có tính năng kiểm soát lực kéo (TCS) và sưởi ống tay, kích hoạt thông qua núm bấm trên cùm công tắc.
Màn hình TFT kích thước 8 inch cho khả năng hiển thị tốt dưới trời nắng. Giao diện khá trực quan, giúp người dùng dễ theo dõi các thông tin xe.
Bình xăng của Zontes 368G có dung tích 17,5 lít.
Cốp dưới yên rộng rãi, có thể chứa 2 mũ bảo hiểm full-face và nhiều vật dụng cá nhân khác, tích hợp đèn. Yên xe có cơ cấu thủy lực hỗ trợ đóng/mở dễ dàng.
Thân xe có nhiều khe gió tăng tính khí động học. Phía trước có trang bị sẵn móc treo đồ.
"Dàn chân" của Zontes 368G gồm vành trước đường kính 17 inch, sử dụng lốp thông số 110/70. Giảm xóc trước dạng ống lồng, có thể điều chỉnh. Bánh trước dùng phanh đĩa có ABS.
Bánh sau sử dụng vành đường kính 14 inch kèm lốp thông số 150/70, trang bị phanh đĩa có ABS tương tự bánh trước. Giảm xóc sau dạng phuộc đôi với bình dầu phụ, cũng có khả năng điều chỉnh tương tự giảm xóc trước.
Zontes 368G được trang bị động cơ SOHC, dung tích 368 cc, sản sinh công suất tối đa 38,3 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 40 Nm tại 6.000 vòng/phút. Theo thông tin do hãng công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của Zontes 368G đạt 3,5 lít/100km.
Tại Việt Nam, Zontes 368G được bán với giá 138 triệu đồng. Mẫu xe này cạnh tranh với những lựa chọn maxi-scooter khác như Yamaha XMAX 300 (140 triệu đồng) hay Honda ADV 350 dự kiến sớm được bán tại Việt Nam.
