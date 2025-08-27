Cận cảnh Zontes 368G - xe tay ga Trung Quốc giá 138 triệu đồng

Bánh sau sử dụng vành đường kính 14 inch kèm lốp thông số 150/70, trang bị phanh đĩa có ABS tương tự bánh trước. Giảm xóc sau dạng phuộc đôi với bình dầu phụ, cũng có khả năng điều chỉnh tương tự giảm xóc trước.