Cận cảnh Zontes 703F - môtô việt dã Trung Quốc giá 168 triệu đồng

Zontes 703F là mẫu môtô việt dã được hãng xe 2 bánh Trung Quốc xếp vào nhóm super-adventure. Xe ra mắt gần đây tại một đại lý tư nhân chuyên kinh doanh môtô, xe gắn máy ở TP.HCM.
Các kích thước dài x rộng x cao của Zontes 703F lần lượt 2.355 x 940 x 1.395 mm, chiều dài cơ sở 1.565 mm. Khối lượng không tải của xe ở mức 241 kg.
Khoảng sáng gầm xe đạt 205 mm. Zontes 703F được trang bị sẵn ốp gầm để bảo vệ động cơ.
Zontes 703F sở hữu phần mặt nạ góc cạnh, trang bị sẵn kính chắn gió điện có thể điều chỉnh vô cấp.
Zontes 703F được trang bị đèn pha tự động, gồm 4 bóng LED projector. Khu vực đầu xe còn có camera hành trình góc rộng, có cảm biến nhìn đêm Starlight.
Đèn trợ sáng và khung chống đổ là những trang bị có sẵn trên Zontes 703F.
Đèn xi-nhan trước tích hợp vào ốp bảo vệ tay lái.
Yên xe phân tầng, được thiết kế ôm sát theo đường cong thân xe. Chiều cao yên tại vị trí người lái đạt 845 mm.
Cụm đèn hậu gọn gàng. Đèn xi-nhan đặt rời trên chắn bùn sau. Khu vực này cũng có camera hành trình, tương tự phía trước.
Vành nan hoa kích thước 21 inch được sử dụng cho bánh trước, đi kèm lốp Michelin thông số 90/90.
Giảm xóc trước của Zontes 703F dạng phuộc ống lồng, đến từ thương hiệu Marzocchi. Bánh trước dùng phanh đĩa đôi, kẹp phanh J.Juan và có tính năng ABS.
Ở bánh sau, vành căm kích thước 18 inch được sử dụng kết hợp lốp thông số 150/70.
Treo sau dạng lò xo đơn, cũng là sản phẩm của thương hiệu Marzocchi. Bánh sau chỉ có một đĩa phanh, sử dụng kẹp J.Juan và cũng được trang bị tính năng ABS.
Zontes 703F có một màn hình TFT kích thước 6,75 inch, độ phân giải 1080p.
Cận cảnh cùm công tắc trên Zontes 703F. Xe được trang bị tính năng kiểm soát lực kéo (TCS) cùng với sưởi ống tay, có thể kích hoạt thông qua các phím vật lý.
Zontes 703F được trang bị bình xăng dung tích 22 lít, nắp có thể đóng mở điện tử thông qua một nút bấm.
"Trái tim" của Zontes 703F là khối động cơ 3 xy-lanh dung tích 699 cc, làm mát bằng nước, sản sinh công suất tối đa 95,9 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 76 Nm tại 7.500 vòng/phút.
Theo thông tin từ đơn vị phân phối, Zontes 703F sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5 lít/100 km.
Zontes 703F sử dụng hộp số 6 cấp, có tính năng Quickshifter hỗ trợ sang số nhanh.
Zontes 703F được cơ sở chuyên kinh doanh môtô, xe máy ở TP.HCM chào bán với giá 168 triệu đồng. Xe có 2 tùy chọn ngoại thất, gồm đen-xám-vàng hoặc trắng-đen-xám như trong bài.
Tại Việt Nam, đối thủ của Zontes 703F gồm các mẫu xe phân phối chính hãng như Yamaha Tenere 700 (399 triệu đồng), Triumph Tiger Sport 660 (299 triệu đồng), Kawasaki Versys 650 (245 triệu đồng). Ở thị trường xe nhập tư nhân, Zontes 703F còn một đối thủ khác là CFMoto 700MT.
