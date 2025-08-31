Cận cảnh Zontes 703F - môtô việt dã Trung Quốc giá 168 triệu đồng

Tại Việt Nam, đối thủ của Zontes 703F gồm các mẫu xe phân phối chính hãng như Yamaha Tenere 700 (399 triệu đồng), Triumph Tiger Sport 660 (299 triệu đồng), Kawasaki Versys 650 (245 triệu đồng). Ở thị trường xe nhập tư nhân, Zontes 703F còn một đối thủ khác là CFMoto 700MT.