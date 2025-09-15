Canada tính giảm thuế xe điện Trung Quốc để cứu nông sản

Nới lỏng hoặc xóa bỏ thuế nhập khẩu 100% với ôtô điện Trung Quốc có thể giúp "giải cứu" ngành nông nghiệp Canada.

Theo InsideEVs, Canada, tương tự Mỹ, đang áp thuế quan 100% với ôtô điện nguồn gốc Trung Quốc. Chính sách này được cho là đang khiến hoạt động kinh doanh của nhóm xe điện gặp nhiều khó khăn tại xứ sở lá phong.

Tuy nhiên gần đây, Canada đang xem xét lại mức thuế nhập khẩu 100% với ôtô điện Trung Quốc, có thể mở đường cho loạt ôtô điện giá rẻ tràn vào quốc gia Bắc Mỹ.

Vẫn chưa rõ Canada sẽ nới lỏng hay nhắm đến xóa bỏ hoàn toàn mức thuế này, nhưng Bộ trưởng Nông nghiệp Canada Heath MacDonald tiết lộ Thủ tướng đã có những xem xét và đánh giá nghiêm túc.

Là một phần trong động thái trả đũa thuế quan với ôtô điện, Trung Quốc đã áp thuế 100% lên bột cải dầu, dầu cải dầu và đậu Hà Lan nhập khẩu từ Canada, bên cạnh khoản thuế thấp hơn dành cho nhiều mặt hàng quan trọng khác.

Theo Reuters, Canada đã xuất khẩu khoảng 3,6 tỷ USD dầu hạt cải và các sản phẩm liên quan sang Trung Quốc vào năm 2024. Quốc gia Bắc Mỹ cũng là nhà cung cấp lớn các mặt hàng đậu nành, lúa mạch, đậu Hà Lan và thịt cho thị trường Trung Quốc.

Do vậy, động thái cân nhắc thuế nhập khẩu ôtô điện Trung Quốc có thể giúp ngành nông nghiệp Canada tiếp tục tiếp cận một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

“Chúng tôi đang ở một vị thế mong manh, nhưng ưu tiên trên hết là hỗ trợ những người nông dân Canada. Nếu quyết định đó (xem xét thuế quan) là cần thiết, Canada nên thực hiện”, Bộ trưởng Heath MacDonald chia sẻ với kênh truyền thông địa phương CTV News.

Chuyên trang InsideEVs nhận định việc nới lỏng thuế quan cũng có thể thúc đẩy thị trường ôtô điện đang suy yếu tại Canada. Dù toàn thị trường tăng trưởng trong quý II, doanh số ôtô điện lại giảm 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm xe hybrid cắm sạc ở Canada cũng giảm nhẹ 2,2% về doanh số.

Ôtô điện tại Canada chiếm 8,6% thị phần trong quý II, giảm đáng kể so với 18,3% tổng doanh số xe mới ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Một số tỉnh bang tại Canada bãi bỏ ưu đãi tài chính cho ôtô điện cũng khiến khách hàng nước này giảm sút sự quan tâm.

Chẳng hạn, Quebec từng lên kế hoạch tạm dừng chương trình hỗ trợ 4.000 CAD cho khách hàng mua ôtô điện (xe hybrid cắm sạc nhận ưu đãi 2.000 CAD) vào tháng 2, nhưng sự phản đối của cộng đồng đã khiến chính quyền phải thay đổi quyết định. Giờ đây, các khoản ưu đãi sẽ giảm một nửa vào năm 2026, trước khi kết thúc hoàn toàn vào năm 2027.

Ở British Columbia, chương trình hoàn tiền cho khách mua ôtô điện đã kết thúc từ tháng 5, nhưng người dân vẫn có thể hưởng ưu đãi 5.000 CAD cho tất cả xe cắm sạc - bao gồm ôtô thuần điện và xe hybrid cắm sạc - có giá dưới 55.000 CAD.

Dù vậy, chuyên trang InsideEVs lưu ý khách hàng Canada không có nhiều lựa chọn ôtô điện ở giá bán dưới 45.000 CAD. Tương tự Mỹ, Canada cũng đang đối diện tình trạng thiếu hụt các mẫu xe điện giá rẻ.

Trong trường hợp Canada cân nhắc lại chính sách thuế quan, ôtô điện Trung Quốc với giá bán rẻ, nhiều tính năng, trang bị hiện đại sẽ rộng cửa tiến vào thị trường này, thu hút trở lại sự quan tâm của khách hàng Canada dành cho ôtô điện.