Cảnh báo hiểm họa ma túy mang tên 'Cỏ Mỹ Tobaco'

Cỏ Mỹ Tobaco chính là cần sa tổng hợp được phun lên thực vật khô rồi băm nhỏ, được bán với giá rẻ, dễ mua, là loại ma túy có tác dụng kích thích thần kinh trung ương và gây ảo giác mạnh.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Anh và Đậu Xuân Tín về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 3/8, Tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Thành Sen phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng Cỏ Mỹ Tobaco nên đã mời về trụ sở Công an phường Thành Sen để làm việc.

Tại đây, 2 đối tượng xác nhận vừa mua ma túy về sử dụng. Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Phạm Ngọc Anh (SN 1995, HKTT phường Thành Sen) và Đậu Xuân Tín (SN 1994, cùng trú tại phường Thành Sen)…

Từ trái qua: đối tượng Phạm Ngọc Anh và Đậu Xuân Tín.

Hiện nay, trên địa bàn phường Thành Sen, một bộ phận thanh thiếu niên coi Cỏ Mỹ Tobaco là một loại thảo dược nên đã tìm mua và sử dụng bất chấp sự cảnh báo của cơ quan chức năng. Cỏ Mỹ Tobaco chính là cần sa tổng hợp được phun lên thực vật khô rồi băm nhỏ và được bán với giá rẻ, dễ mua.

Theo Viện Khoa học hình sự, với thủ đoạn này, thì không thể phát hiện qua mắt thường, chỉ có thể phát hiện qua phân tích, giám định hoặc trực tiếp sử dụng. Kết quả giám định cho thấy, các mẫu trên đều có chứa hoạt chất 5F - MDMB - PICA, có cấu trúc và tác dụng giống như hoạt chất THC (chất có trong cần sa thực vật), là một loại ma túy có tác dụng kích thích thần kinh trung ương và gây ảo giác mạnh, sử dụng thường xuyên và lâu dài có thể gây tổn thương não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.