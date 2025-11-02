Cảnh báo nguy cơ 'dịch chồng dịch' ở TP.HCM

Tại TP.HCM ca sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng mạnh, cùng lúc các bệnh hô hấp vẫn lưu hành, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ "dịch chồng dịch" trong thời gian tới.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 20/10 đến ngày 26/10 (tuần 43), TP.HCM ghi nhận 2.200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết.

Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến tuần 43 là 48.053 ca. Các khu vực có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Cần Giờ.

Trong cùng thời gian, TP.HCM cũng ghi nhận 978 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 9,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 43 là 26.486 ca.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, các tuần gần đây, tiếp nhận nhiều trường hợp sốt xuất huyết trong tình trạng nguy kịch, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Điển hình là trường hợp bệnh nhi T.D. (7 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) nhập viện trong tình trạng sốt cao nhiều ngày, nôn ói và đau bụng dữ dội trên nền cơ thể dư cân béo phì.

Bệnh nhi được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng có hội chứng thực bào máu gây suy gan, suy thận nặng.

Trẻ sơ sinh hoặc trẻ có bệnh nền nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

PGS. TS. Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết, sốt xuất huyết là bệnh lý thường gặp vào mùa mưa. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tình trạng xuất huyết nặng, suy hô hấp gây tử vong. Khi các bé sốt cao từ 2 - 3 ngày trở lên, nhất là kèm theo các dấu hiệu như chảy máu mũi, răng, chấm xuất huyết…phụ huynh cần đưa bé đến bệnh viện ngay.

“Nhiều phụ huynh còn chủ quan, trẻ bị sốt cứ nghĩ là cảm sốt thông thường nên tự cho trẻ uống thuốc hạ sốt ở nhà, khi có các triệu chứng nặng mới đưa đến viện cấp cứu. Đối với những trường hợp nhập viện trễ rất dễ gặp các biến chứng nguy hiểm khiến việc điều trị kéo dài và khó khăn hơn”, TS.BS Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin thêm.

Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng ghi nhận số ca bệnh mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng nhanh. Phần lớn bệnh nhi là trẻ sơ sinh và có bệnh nền, thuộc nhóm nguy cơ biến chứng cao nếu không được điều trị kịp thời.

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca sốt xuất huyết có chững lại nhưng vẫn ở mức cao, số trẻ mắc tay chân miệng tăng cao gấp 3-4 lần so với tháng trước, chưa tính ca bệnh nhẹ điều trị ngoại trú.

“Hiện, ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đều ở mức cao. Ngoài ra các bệnh về đường hô hấp, cúm mùa… vẫn đang lưu hành, nhất là khi TP.HCM đang trong thời điểm giao mùa, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa. Với tình hình này, bệnh viện luôn sẵn sàng phương án ứng phó khi các ca bệnh tăng cao đột biến, nguy cơ dịch chồng dịch có thể xảy ra”, bác sĩ Qui nói.

Trong báo cáo công tác y tế tháng 10, Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh trong cả nước đang diễn biến phức tạp. Thời tiết chuyển mùa cùng với tác động của biến đổi khí hậu tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa, phát triển và lây lan nhanh.

Bộ Y tế cảnh báo nếu các địa phương không triển khai sớm và quyết liệt các biện pháp phòng chống, nguy cơ bùng phát dịch vào cuối năm 2025 là rất lớn.

Trước thực tế này, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát dịch bệnh, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, cơ sở y tế và trong cộng đồng; đồng thời khoanh vùng, xử lý triệt để ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên. Bộ cũng khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, nhất là đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

Tính đến tháng 10, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiếp nhận khoảng 21 triệu liều vaccine, bảo đảm nguồn cung cho quý IV năm 2025 và duy trì đến giữa năm 2026.