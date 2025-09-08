Cảnh bão Tapah càn quét qua Trung Quốc

|
Theo Tân Hoa Xã, cơn bão Tapah với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới 30 m/s đã đổ bộ vào thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông. Cơn bão gây mưa lớn trên diện rộng. Cơ quan khí tượng dự báo bão Tapah sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h và dần suy yếu. Ảnh: Sam Tsang.
|
Tại làng Lôi Nguyệt Môn (Lei Yue Mun, Hong Kong, Trung Quốc), cơn bão khiến giàn giáo, cột đèn gãy đổ. Khu vực này nằm ở vùng trũng thấp, thường hứng chịu thiệt hại nặng nề mỗi mùa mưa bão. Ảnh: Sam Tsang.
|
Sau những lần bị tàn phá bởi siêu bão Hato và Mangkhut những năm trước, chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp gia cố, trong đó có xây dựng kè đá và tường chắn sóng bằng bê tông để bảo vệ ngôi làng. Ảnh: Sam Tsang.
|
Cơn bão đổ bộ vào khu vực ven biển giữa 2 thành phố Giang Môn và Mậu Danh, mang theo mưa lớn trên diện rộng khắp đồng bằng Châu Giang và khu vực phía tây tỉnh Quảng Đông đến hết ngày 9/9. Trong ảnh, nhân viên vệ sinh chật vật di chuyển giữ trời gió. Ảnh: Sam Tsang.
|
Các sĩ quan của Lực lượng Hỗ trợ Dân sự đi tuần tra tại Tiêm Sa Chủy. Đại diện đơn vị này cho biết trung tâm chỉ huy đã hoạt động suốt đêm, với 5 đội cứu hộ lũ và 4 đội cứu hộ trên bộ, tích cực tuần tra tại những khu vực thường xuyên ngập, bao gồm bờ sông Tiêm Sa Chủy để hỗ trợ người dân khi cần. Ảnh: Jelly Tse.
|
Theo SCMP đưa tin, có ít nhất 53 chuyến bay đi và 47 chuyến bay đến trong hôm nay (8/9) tại Hong Kong bị hủy. Cơ quan Quản lý Sân bay xác nhận có tổng cộng 100 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng đến khoảng 2.000 hành khách, trong khi khoảng 800 chuyến khác dự kiến sẽ chậm trễ. Ảnh: Eugene Lee.
|
Cơ quan khí tượng cho biết tín hiệu bão Tapah sẽ duy trì ít nhất cho đến 13h (giờ địa phương). "Tùy vào mức độ suy yếu của gió tại địa phương, chúng tôi sẽ cân nhắc hạ xuống tín hiệu số 3 trong buổi chiều". Ảnh: Dickson Lee.
|
Theo Đài quan sát, bão Tapah đã đổ bộ vào Thái Sơn (Quảng Đông), sau đó đi sâu vào đất liền và dần di chuyển xa khỏi Hong Kong. Tuy nhiên, gió mạnh vẫn ảnh hưởng nhiều khu vực, trong khi vùng ven biển và khu vực đồi núi tiếp tục ghi nhận sức gió ở mức bão. Ảnh: Sam Tsang.
|
Chiều 7/9, người dân đã ra sức "càn quét) các kệ hàng trong siêu thị Admiralty để tích trữ thực phẩm trước khi bão đổ bộ. Trong khi đó, một số cửa hàng dùng băng dính để gia cố cửa sổ cửa hàng. Ảnh: Edmond So.
|
Tính đến 8h, chính quyền địa phương đã tiếp nhận 19 báo cáo về cây đổ. Hiện chưa ghi nhận sạt lở đất hay ngập lụt. Theo cơ quan y tế, 2 người đàn ông đã phải đến khoa cấp cứu bệnh viện công để điều trị vì bị thương. Ngoài ra, 213 người đã tới lánh nạn tại 29 trung tâm tạm trú ở các quận, tính đến 8h20. Ảnh: Sam Tsang.
|
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng An ninh Chris Tang Ping-keung cho biết Trung tâm Giám sát và Hỗ trợ Khẩn cấp đã được kích hoạt. Các đồng nghiệp của ông đang "theo sát tình hình trên đường phố và lập tức điều động nhân sự để hỗ trợ tại nhiều quận". Đồng thời ông kêu gọi người dân ở trong nhà và chờ bão đi qua.
|
Bất chấp mưa lớn do ảnh hưởng từ cơn bão Tapah, 43.259 du khách đã đến trường đua Sha Tin để xem màn đua ngựa của mùa giải mới. Ngày cá cược đầu tiên đã mang lại doanh thu 1,4 tỷ HKD (khoảng 179 triệu USD). Ảnh: Eugene Lee.
|
Trong khi đó, tất cả bãi biển công cộng đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Theo Sở Giải trí và Dịch vụ Văn hóa, những trường hợp vi phạm có thể bị phạt tiền tối đa 2.000 HKD (256 USD) và đối mặt án tù lên tới 14 ngày. Ảnh: Sam Tsang.
