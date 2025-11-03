Cảnh căng thẳng ở khoa điều trị đột quỵ nặng tại TP.HCM

|
Từ khu vực điều trị đột quỵ của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), có thể cảm nhận rõ nhịp sống lặng nhưng căng đầy áp lực. Ở đây, cuộc chiến giành lại sự sống và chức năng cho người bệnh diễn ra từng phút, từng giờ. Mỗi ngày, các bác sĩ khoa Nội Thần kinh đối mặt với số ca nhập viện tăng đều, mức tăng trung bình khoảng 20% mỗi năm, trong đó có tới 70% là bệnh nhân dưới 50 tuổi, một con số báo động về tình trạng đột quỵ ở người trẻ.
|
Khung cảnh trong phòng hồi sức đột quỵ. Những bệnh nhân vẫn trong giai đoạn cấp tính nằm bất động trên giường, xung quanh là dây truyền dịch, máy theo dõi... Không khí trong phòng hồi sức tưởng chừng tĩnh lặng, nhưng thực chất là cuộc chạy đua với thời gian - giữa sự sống và di chứng vĩnh viễn.
|
Người đàn ông mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Hình ảnh này phản ánh thực tế của hàng nghìn bệnh nhân đột quỵ mỗi năm, những người có thể đối mặt với di chứng nặng nề, từ mất đi khả năng vận động, ngôn ngữ và đôi khi phải học lại những kỹ năng cơ bản để trở về cuộc sống thường ngày.
|
Anh T., 35 tuổi, một trong nhiều trường hợp trẻ tuổi mắc đột quỵ đang được điều trị tích cực tại khoa Nội thần kinh. Người đàn ông đang cố gắng giao tiếp trong khi nữ điều dưỡng kiểm tra chức năng vận động. Sau cơn đột quỵ, anh vẫn gặp khó khăn trong việc cử động và nói trọn câu.
|
Bệnh nhân nam được gắn các điện cực đo điện tim trong quá trình theo dõi tại Bệnh viện Quân y 175. Những thiết bị này giúp ghi nhận liên tục các chỉ số sinh tồn, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm rối loạn nhịp hoặc thiếu máu cơ tim để kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị.
|
Tại hành lang khoa, người nhà bệnh nhân đứng chờ nghe thông tin từ bác sĩ điều trị. Không khí chùng xuống khi nữ bác sĩ trao đổi kết quả và hướng dẫn quy trình can thiệp tiếp theo. Phía sau, nhiều người khác vẫn thấp thỏm chờ tin người thân trong phòng cấp cứu. Mỗi ca bệnh là một cuộc đua với thời gian, và hành lang này thành nơi chất chứa xen lẫn lo âu và hy vọng.
|
Bệnh nhân Ngọc Trâm (41 tuổi) được đưa vào khoa trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người trái do xuất huyết não. Các bác sĩ theo dõi sát sao, dùng thuốc chống phù não và kiểm soát huyết áp để ổn định tình trạng. Trên giường bệnh, bàn tay chị nắm chặt thành giường, phản xạ yếu ớt giữa cơn nguy kịch.
|
Điều dưỡng theo dõi và điều chỉnh truyền dịch cho bệnh nhân đang điều trị tại phòng bệnh nặng. Các bệnh nhân trong phòng đều trong tình trạng nặng, phải thở máy, được nhân viên y tế túc trực 24/24 để kiểm soát huyết áp, nhịp tim và phát hiện sớm biến chứng.
|
Theo Thiếu tá, ThS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Nội thần kinh, hiện khoa tiếp nhận trung bình 10 ca đột quỵ mới mỗi ngày, chiếm khoảng 50-60% tổng số bệnh nhân của khoa. Như vậy, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận đến 4.000-5.000 bệnh nhân đột quỵ mới. "Trước đây, nhóm lớn tuổi chiếm đa số, nhưng nay đã đảo ngược. Đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu, vượt cả bệnh tim mạch", bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh.
|
Một bệnh nhân đột quỵ được theo dõi tại phòng hồi sức, bên ngoài là người thân lặng lẽ dõi theo qua tấm kính. Mỗi ca cấp cứu thành công là nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến giành giật sự sống. Bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa cho biết việc nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ và đưa bệnh nhân đến bệnh viện trong “giờ vàng” là yếu tố quyết định để người bệnh có cơ hội hồi phục tốt nhất.
