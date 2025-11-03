Cảnh căng thẳng ở khoa điều trị đột quỵ nặng tại TP.HCM

Từ khu vực điều trị đột quỵ của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), có thể cảm nhận rõ nhịp sống lặng nhưng căng đầy áp lực. Ở đây, cuộc chiến giành lại sự sống và chức năng cho người bệnh diễn ra từng phút, từng giờ. Mỗi ngày, các bác sĩ khoa Nội Thần kinh đối mặt với số ca nhập viện tăng đều, mức tăng trung bình khoảng 20% mỗi năm, trong đó có tới 70% là bệnh nhân dưới 50 tuổi, một con số báo động về tình trạng đột quỵ ở người trẻ.