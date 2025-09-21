Cảnh đại dương gây sửng sốt

Cuộc thi Nhiếp ảnh gia Đại dương của năm (Ocean Photographer of the Year) do Oceanographic Magazine và Blancpain tổ chức, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc về vẻ đẹp và bảo tồn biển, thu hút hàng chục nghìn bức ảnh từ khắp thế giới. Năm 2025, bức ảnh ghi lại cảnh hai con bọ rùa biển nhỏ bé nhưng đầy sức sống giành giải cao nhất. Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Yury Ivanov (Indonesia), chụp tại điểm lặn ở Bali, cho thấy hai loài giáp xác chân chèo chỉ cao 3 mm đang đậu trên mảnh san hô. Ivanov chia sẻ, chiến thắng này là niềm tự hào cá nhân và cũng là lời nhắc nhở về sự mong manh, đa dạng và sức mạnh truyền cảm hứng của đại dương. Ảnh: Yury Ivanov.