Cảnh đại dương gây sửng sốt

Cuộc thi Nhiếp ảnh gia Đại dương của năm (Ocean Photographer of the Year) do Oceanographic Magazine và Blancpain tổ chức, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc về vẻ đẹp và bảo tồn biển, thu hút hàng chục nghìn bức ảnh từ khắp thế giới. Năm 2025, bức ảnh ghi lại cảnh hai con bọ rùa biển nhỏ bé nhưng đầy sức sống giành giải cao nhất. Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Yury Ivanov (Indonesia), chụp tại điểm lặn ở Bali, cho thấy hai loài giáp xác chân chèo chỉ cao 3 mm đang đậu trên mảnh san hô. Ivanov chia sẻ, chiến thắng này là niềm tự hào cá nhân và cũng là lời nhắc nhở về sự mong manh, đa dạng và sức mạnh truyền cảm hứng của đại dương. Ảnh: Yury Ivanov.
Ngoài giải thưởng cao nhất, nhiều hạng mục khác cũng tìm ra chủ nhân. Trong đó, nhiếp ảnh gia Jialing Cai giành giải Nữ Fifty Fathoms với bộ sưu tập ấn tượng, nổi bật là bức ảnh chụp ấu trùng cá nóc. Ảnh: Jialing Cai.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai con mực ống đuôi cụt giao phối dưới đáy biển ngoài khơi Vương quốc Anh, giúp Aaron Sanders giành giải Nhiếp ảnh gia Đại dương Trẻ của năm. Ảnh: Aaron Sanders.
Nhiếp ảnh gia Craig Parry giành giải Human Connection (Kết nối Con người và Đại dương) nhờ bức ảnh xúc động, ghi lại cảnh nhóm người hợp sức giải cứu một con cá voi lưng gù bị mắc cạn trên bãi biển, thể hiện mối liên kết mạnh mẽ giữa con người và thiên nhiên. Ảnh: Craig Parry.
Bức ảnh ám ảnh của Hugo Bret ghi lại khoảnh khắc một bào thai cá voi hoa tiêu vây dài nằm dưới xác mẹ đã chết trong mùa săn cá voi ở Quần đảo Faroe, nạn nhân của cuộc săn cá voi grindadráp. Tác phẩm này đã mang về cho anh giải thưởng Impact - hạng mục tôn vinh những tác phẩm gây ấn tượng mạnh, khơi dậy nhận thức và suy ngẫm sâu sắc về thực trạng đáng báo động của đại dương. Ảnh: Hugo Bret.
Bức ảnh của Sirachai Arunrugstichai ghi lại khoảnh khắc một người nuôi cá đang xử lý phôi thai cá mập báo Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, phản ánh nỗ lực bảo tồn và hy vọng về tương lai của loài sinh vật này. Tác phẩm đã mang về cho anh giải thưởng Hope (tôn vinh những bức ảnh mang thông điệp hy vọng, thể hiện nỗ lực bảo vệ và tái sinh sự sống đại dương). Ảnh: Sirachai Arunrugstichai.
Nhiếp ảnh gia Takumi Oyama xuất sắc giành giải Động vật hoang dã với bức ảnh ấn tượng, ghi lại khoảnh khắc con cá bống lùn nhả những ấu trùng mới nở từ miệng, hé lộ vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thế giới sinh vật biển. Ảnh: Takumi Oyama.
Ben Thouard giành chiến thắng ở hạng mục Phiêu lưu với bức ảnh ngoạn mục về một chiếc mô tô nước lao vút qua những con sóng khổng lồ tại Nazaré, Bồ Đào Nha - điểm đến nổi tiếng với những đợt sóng cao kỷ lục. Ảnh: Ben Thouard.
Bức ảnh cá voi minke lùn của Marcia Riederer đã giành giải thưởng Mỹ thuật. Ảnh: Marcia Riederer.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một con cá dơi nằm lặng im dưới đáy biển, nhưng tạo ấn tượng mạnh với chi tiết sắc nét và góc chụp độc đáo, góp phần giúp Matthew Sullivan giành giải Portfolio (tôn vinh bộ sưu tập ảnh toàn diện, thể hiện chiều sâu câu chuyện, kỹ thuật và góc nhìn đa dạng về đại dương). Ảnh: Matthew Sullivan.
Những tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày trong triển lãm Nhiếp ảnh gia Đại dương của năm, với điểm dừng chân đầu tiên tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Australian ở Sydney vào ngày 6/11.
