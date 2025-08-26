Cảnh đạp vịt trên hồ Văn Quán giữa mưa bão

Mực nước dâng cao sau trận mưa lớn kéo dài, khu vực hồ Văn Quán (Hà Nội) vẫn xuất hiện hai bạn trẻ chơi đạp vịt thu hút sự chú ý.

Hai người chơi đạp vịt giữa mưa bão ở Hà Nội Video ghi lại cảnh tượng hai bạn trẻ chơi đạp vịt trên một hồ nước giữa cơn mưa được chia sẻ, khiến nhiều người tò mò.

Do anh hưởng của bão số 5 Kajiki, từ đêm 25/8 đến sáng 26/8, Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị úng ngập, mực nước tại một số sông, hồ dâng cao.

Trên một hội nhóm chia sẻ về giao thông, các tin tức xã hội trên Facebook sáng 26/8, video ghi lại cảnh tượng hai bạn trẻ chơi đạp vịt trên một hồ nước giữa cơn mưa được chia sẻ, khiến nhiều người tò mò. Một số bình luận hóm hỉnh khen hai người "chill", thảnh thơi song số khác lo ngại về độ an toàn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Ngọc Hà (sống tại đường Trần Phú, phường Hà Đông) cho biết video do anh ghi lại vào khoảng 9h sáng cùng ngày tại khu vực hồ Văn Quán.

Sau đêm mưa lớn, mực nước trong hồ Văn Quán và hồ Than Thở dâng cao kỷ lục, lên ngang mặt đường 19/5 ở giữa. Một số đoạn, mực nước còn cao quá nửa bánh xe máy, khiến người dân di chuyển khó khăn.

Khi quan sát giao thông, tình hình ngập lụt từ căn hộ chung cư cách đó không xa, anh Hà bắt gặp cảnh tượng thú vị nên lấy điện thoại ghi lại. Anh cho biết vào buổi tối, khu vực hồ Văn Quán vẫn có dịch vụ cho thuê thuyền đạp vịt.

"Sáng nay, chắc không có ai trông, các bạn trẻ dạo chơi gần đó ngồi đạp cho vui", anh nói.

Dù nước hồ Văn Quán dâng cao, hai người vẫn chơi đạp vịt vào sáng 26/8. Ảnh cắt từ clip.

Sinh sống tại khu vực này thời gian qua, anh Hà cho biết mực nước tại hồ Văn Quán hiếm khi dâng cao đến mặt đường, trừ sau những đợt mưa lớn kỷ lục, kéo dài, đêm 25/8 là một trong số đó.

Khoảng 10h sáng, anh Hà nhận thấy mực nước vẫn duy trì ở mức cao do mưa tiếp diễn, các đợt cách nhau khoảng 15-30 phút. Cũng vì giao thông khó di chuyển, anh đã quyết định làm việc online trước vào buổi sáng vì công việc linh động, dự định chờ đến gần trưa mới tìm đường đến công ty.

"Tôi nghe dự báo là trời mưa còn kéo dài trong cả ngày hôm nay nên tình hình ngập chắc chưa cải thiện ngay được. Hy vọng là đến trưa, giao thông sẽ đỡ vất vả hơn chút khi đã qua giờ cao điểm", anh chia sẻ.

Tính đến gần 12h ngày 26/8, nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa lớn. Nhiều tuyến đường mênh mông trong biển nước. Ở khu vực phố Triều Khúc, ghi nhận một số người dân phải dùng phao di chuyển vì đường ngập ngang hông người lớn, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay bão số 5 Kajiki đã đi qua khu vực đất liền của miền Trung và suy yếu thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên bão vẫn gây ảnh hưởng đến một số khu vực ở miền Bắc trong đó có Hà Nội. Trong ngày 26/8, thủ đô tiếp tục có mưa vừa, mưa to.