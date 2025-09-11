Cảnh đẹp Việt Nam trên trang cá nhân triệu follow của các KOL Hàn Quốc

Theo tờ Travel Times của Hàn Quốc, khi khảo sát người Hàn Quốc về việc chọn địa điểm muốn ghé thăm ở Việt Nam, 34% câu trả lời là "sau khi đến Việt Nam, tôi muốn quay lại nhiều nơi khác tại đây". Những điểm đến miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An... đi đâu cũng có thể bắt gặp du khách Hàn. Trong tháng 8, Choi Yu Dong, YouTuber Hàn Quốc, đã ghé thăm Nha Trang (Khánh Hòa) lần 2. Cô lưu trú tại một resort trên Bãi Dài thuộc vịnh Cam Ranh, chủ yếu tập yoga, học nấu ăn, đi spa và bơi lội. Dù thời tiết nắng gắt, cô vẫn thích dạo phố. Nữ YouTuber ấn tượng nhất là cà phê dừa của một thương hiệu đồ uống nổi tiếng. Ảnh: @youdong2.

Nữ KOL Kelly (Yubin) sở hữu một triệu lượt theo dõi trên Instagram vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Resort cô lưu trú có tiện nghi đẳng cấp, bãi tắm riêng ở khu vực Bãi Khem với bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh để thuận tiện dạo biển buổi sáng và tối. Trước đó, nhiều KOL Hàn Quốc cũng từng chọn resort này cho chuyến du lịch. Ảnh: @kellykimkim7.

YouTuber chuyên hướng dẫn make-up Jiyoon đến Nha Trang (Khánh Hòa) và Mũi Né (Lâm Đồng) vào đầu tháng 8. Cô mang theo 5 bộ trang phục cho một tuần du lịch. Những ngày đầu tiên, nữ YouTuber thuê cano ra Hòn Một, tắm biển Dốc Lết. Hai ngày cuối cùng, cô diện trang phục phong cách cao bồi, di chuyển đến đồi cát trắng Mũi Né và check-in với môtô địa hình. Cô cho rằng mùa hè ở Việt Nam vẫn khá mát mẻ, ở Nha Trang rất dễ tìm thấy tiệm massage chân yêu thích trên đường. Ảnh: @easy_yun_.

Người mẫu tự do Park Seung-won nói rằng mình yêu Việt Nam nhiều hơn sau khi ghé thăm Hội An, Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng. Ngay khi đặt chân đến, cô đã mua cà phê sữa ven đường để hòa nhập văn hóa bản địa. "Tôi cùng đứa em nghịch ngợm đã đạp xe đến toát mồ hôi chỉ để khám phá đường phố và các cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam. Mì Quảng là món sợi ngon nhất tôi từng ăn, hương vị đủ đầy nhưng không dễ miêu tả. Trời hơi nóng, tôi ghé vào một tiệm massage và họ cho tôi thay bộ quần áo y hệt trong phim hoạt hình Chihiro, điều đó làm tôi rất hào hứng", người mẫu này viết. Ảnh: @wonyyland.

Sở hữu 349.000 lượt theo dõi, Kjin là KOL có tiếng trong lĩnh vực thời trang, các bài đăng về chuyến du lịch Côn Đảo (TP.HCM) của cô nhận về hàng chục nghìn lượt thả tim. Sở dĩ, cô chọn điểm đến này vì muốn cảm nhận một câu chuyện sâu lắng hơn về Việt Nam. Nơi nữ KOL lưu trú là biệt thự 2 tầng hướng với hồ bơi vô cực thuộc một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Buổi sáng, cô bơi lội và chèo SUP, đến đêm sẽ đến quán bar trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng để nhâm nhi cocktail. Ảnh: @kjin.c_.

TikToker Yunnie cho biết Hà Nội là điểm đến Việt Nam được cô ấp ủ từ lâu. Tại đây, nữ TikToker cùng người bạn ngồi xích lô dạo phố cổ và cho rằng Thủ đô mang nét trầm mặc hiếm có, những dãy nhà vẫn giữ nguyên kiến trúc. Yunnie cũng yêu thích các món ăn đặc trưng như phở, bún chả, kem Tràng Tiền... Ảnh: @yunnie.

Điểm đến người mẫu Jeong Ye Jin chọn đến là đặc khu Phú Quốc (An Giang) . Ngày cô đến, thời tiết khá thất thường, cơn mưa bất chợt đã kéo đến khi cô dạo biển và trải nghiệm vòng đu quay tại Vinwonders Phú Quốc. Người mẫu này miêu tả bãi biển ở Phú Quốc sạch đẹp và nhiều sóng, chơi đùa với từng con sóng là điều khiến cô thích nhất. Ảnh: @jin._.loveu.

Cuối tháng 8, nhà sáng tạo nội dung Joo Hyun-jung du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) 3 ngày. Thành phố biển này hấp dẫn cô bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng và giải trí. Ngoài đường phố đa dạng dịch vụ, bãi biển đẹp, resort tiện nghi, điều cô ấn tượng mạnh trong chuyến đi là loại cà phê ủ sen thơm lừng, lạ miệng tại một quán nằm trong khu vực trung tâm. Ảnh: @j.hyeonjung.

Không phải Nha Trang hay Đà Nẵng, nhà sáng tạo nội dung Ahyeon quyết định khám phá bản làng ở Sa Pa (Lào Cai) cùng một người bạn. Bản làng này chủ yếu là người H'Mông đen và người Giáy, nằm giữa thung lũng Mường Hoa, được bao quanh bởi núi Hàm Rồng và dãy Hoàng Liên Sơn. Phong cảnh tại đây khiến cô liên tục kinh ngạc. "Núi đồi đẹp không thể tin được, cảm giác như chưa có sự phát triển du lịch. Tôi rất thích hướng dẫn viên đi cùng, nhưng các em nhỏ dân tộc còn rụt rẻ với người lạ. Đây là chuyến đi tự túc tôi hài lòng nhất. Tôi sẽ sớm trở lại đây để leo núi", Ahyeon bày tỏ trên trang cá nhân. Ảnh: @hyo_ve_ly.

Huấn luyện viên yoga Jung sở hữu 113.000 lượt theo dõi trên Instagram đến Nha Trang (Khánh Hòa) vào giữa tháng 8 và ở lại gần 2 tuần. Cô cho biết thời tiết có phần mát mẻ và dễ chịu hơn Hàn Quốc, những ngày ở đây chỉ toàn là niềm vui với lịch trình sáng tắm biển, trưa tập yoga tại resort và chiều dạo phố. Ảnh: @yoga._.jung.

KOL lĩnh vực du lịch Nayeon miêu tả chuyến du lịch Sa Pa (Lào Cai) như một cuộc tổng "chữa lành", thiên nhiên trù phú đến mức liên tưởng đến Thụy Sĩ. Khu nghỉ dưỡng sinh thái cô lưu trú nằm trên đỉnh đồi, ẩn sâu trong khu bảo tồn quốc gia Hoàng Liên. "Điều khiến nơi này trở nên đặc biệt chính là hồ bơi với tầm nhìn toàn cảnh Sa Pa bên dưới, ngoài ra còn có những chú cún đáng yêu, bữa sáng thịnh soạn và món bún ưa thích của tôi. Sau khi trở về Hàn Quốc, tôi muốn quay lại đây và không làm gì, chỉ ngắm cảnh trong một tuần", Nayeon viết. Ảnh: @1amny.

