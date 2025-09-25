Cảnh đối lập sáng, chiều đẹp như tranh ở Mù Cang Chải

Mù Cang Chải khoác lên mình vẻ tinh khôi dưới ánh nắng ban mai, nhưng khi chiều tà, cảnh vật thêm nên thơ dưới hoàng hôn rực rỡ. Bộ ảnh được thực hiện bởi NAG Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

Bình minh xanh tươi trên bản

Lần trở lại Mù Cang Chải (Lào Cai) sau 3 năm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa (ngụ TP.HCM) dành 4 ngày tìm lại nhịp sống và khung cảnh đã từng khiến mình say đắm mình. Cuối tháng 9 trời nắng đẹp, ít mưa, nhưng những cung đường đất sét ở Hú Trù Lìn vẫn sình lầy, trơn trượt làm Khoa vài lần trượt ngã. Vượt những đoạn đường đồi dốc với một bên là vực, một bên là núi, khung cảnh núi rừng Tây Bắc đầy ngoạn mục hiện ra trước mắt. Ánh nắng ban mai len qua dãy núi, thắp sáng từng thửa ruộng bậc thang xanh đang dần ngả vàng ở Kim Nọi, điểm xuyết là những ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi tạo nên bức tranh đầy sức sống. Từ xa, Khoa ghi lại khoảnh khắc người H'Mông ra thăm ruộng, hay đơn giản là thong dong đi trên những con đường quanh co, hòa mình vào bản giao hưởng của đất trời.

Hoàng hôn rực rỡ

Nếu bình minh cho Khoa khung cảnh tinh khôi, trong trẻo, hoàng hôn ở Hú Trù Lìn lại mang vẻ đẹp kỳ diệu, nồng nàn khó quên. Sau cơn mưa, ánh nắng vàng ruộm xuyên qua những đám mây, đổ xuống thung lũng, tạo nên những vệt sáng rực rỡ. Hơi ẩm bốc lên cao, sương mây lãng đãng bao phủ, trong khi bầu trời vẫn còn vương màu xám của những đám mây còn sót lại. Khung cảnh vừa rực rỡ, vừa huyền ảo ấy khiến nhiếp ảnh gia hoàn toàn say đắm. Ánh nắng phủ lên những ngọn lúa chín, dệt nên một bức tranh đẹp đến nao lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Khoa nhận ra mình không chỉ đang chụp lại cảnh đẹp, mà còn lưu giữ một phần đời sống mộc mạc, giàu bản sắc của đồng bào. Đó cũng là lý do anh đặt tên cho bộ ảnh này là "Ngày rơi ngang bản".