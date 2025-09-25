Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh đối lập sáng, chiều đẹp như tranh ở Mù Cang Chải

  • Thứ năm, 25/9/2025 09:02 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Mù Cang Chải khoác lên mình vẻ tinh khôi dưới ánh nắng ban mai, nhưng khi chiều tà, cảnh vật thêm nên thơ dưới hoàng hôn rực rỡ. Bộ ảnh được thực hiện bởi NAG Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

Mu Cang Chai mua vang anh 1

Bình minh xanh tươi trên bản

Lần trở lại Mù Cang Chải (Lào Cai) sau 3 năm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa (ngụ TP.HCM) dành 4 ngày tìm lại nhịp sống và khung cảnh đã từng khiến mình say đắm mình. Cuối tháng 9 trời nắng đẹp, ít mưa, nhưng những cung đường đất sét ở Hú Trù Lìn vẫn sình lầy, trơn trượt làm Khoa vài lần trượt ngã. Vượt những đoạn đường đồi dốc với một bên là vực, một bên là núi, khung cảnh núi rừng Tây Bắc đầy ngoạn mục hiện ra trước mắt. Ánh nắng ban mai len qua dãy núi, thắp sáng từng thửa ruộng bậc thang xanh đang dần ngả vàng ở Kim Nọi, điểm xuyết là những ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi tạo nên bức tranh đầy sức sống. Từ xa, Khoa ghi lại khoảnh khắc người H'Mông ra thăm ruộng, hay đơn giản là thong dong đi trên những con đường quanh co, hòa mình vào bản giao hưởng của đất trời.

Mu Cang Chai mua vang anh 2
Mu Cang Chai mua vang anh 3Mu Cang Chai mua vang anh 4
Mu Cang Chai mua vang anh 5Mu Cang Chai mua vang anh 6Mu Cang Chai mua vang anh 7
Mu Cang Chai mua vang anh 8Mu Cang Chai mua vang anh 9
Mu Cang Chai mua vang anh 10
Mu Cang Chai mua vang anh 11Mu Cang Chai mua vang anh 12
Mu Cang Chai mua vang anh 13
Mu Cang Chai mua vang anh 14Mu Cang Chai mua vang anh 15
Mu Cang Chai mua vang anh 16
Mu Cang Chai mua vang anh 17Mu Cang Chai mua vang anh 18

Hoàng hôn rực rỡ

Nếu bình minh cho Khoa khung cảnh tinh khôi, trong trẻo, hoàng hôn ở Hú Trù Lìn lại mang vẻ đẹp kỳ diệu, nồng nàn khó quên. Sau cơn mưa, ánh nắng vàng ruộm xuyên qua những đám mây, đổ xuống thung lũng, tạo nên những vệt sáng rực rỡ. Hơi ẩm bốc lên cao, sương mây lãng đãng bao phủ, trong khi bầu trời vẫn còn vương màu xám của những đám mây còn sót lại. Khung cảnh vừa rực rỡ, vừa huyền ảo ấy khiến nhiếp ảnh gia hoàn toàn say đắm. Ánh nắng phủ lên những ngọn lúa chín, dệt nên một bức tranh đẹp đến nao lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Khoa nhận ra mình không chỉ đang chụp lại cảnh đẹp, mà còn lưu giữ một phần đời sống mộc mạc, giàu bản sắc của đồng bào. Đó cũng là lý do anh đặt tên cho bộ ảnh này là "Ngày rơi ngang bản".

Mu Cang Chai mua vang anh 19
Mu Cang Chai mua vang anh 20
Mu Cang Chai mua vang anh 21Mu Cang Chai mua vang anh 22
Mu Cang Chai mua vang anh 23
Mu Cang Chai mua vang anh 24Mu Cang Chai mua vang anh 25
Mu Cang Chai mua vang anh 26
Mu Cang Chai mua vang anh 27
Mu Cang Chai mua vang anh 28Mu Cang Chai mua vang anh 29
Mu Cang Chai mua vang anh 30Mu Cang Chai mua vang anh 31
Mu Cang Chai mua vang anh 32

Linh Huỳnh

Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

