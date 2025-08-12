Cảnh đông đúc chưa từng thấy ở khoa IVF

Cưới nhau được 2,5 năm nhưng chưa từng có tin vui, vợ chồng chị H. (25 tuổi) nghĩ đơn giản chỉ là "chưa tới thời điểm". Khi quyết định đi khám cho yên tâm, cả hai bàng hoàng nhận kết quả chị bị suy giảm buồng trứng nặng, chỉ số AMH chỉ còn 0,003 - gần như không còn trứng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ ở tuổi này lại gặp tình trạng như vậy. Lúc nghe bác sĩ giải thích, tôi vừa lo lắng vừa tiếc nuối," chị chia sẻ. Sau vài ngày suy nghĩ, vợ chồng chị thống nhất sẽ làm IVF, hy vọng lần chuyển phôi đầu tiên sẽ thành công.