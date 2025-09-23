Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cánh đồng muối cuối cùng ở Quảng Trị

  • Thứ ba, 23/9/2025 11:41 (GMT+7)
Những cánh đồng muối ở Quảng Trị bị mất dần, thu hẹp, nay chỉ còn duy nhất đồng muối Phú Lộc.

Theo người dân Phú Lộc, xã Phú Trạch (Quảng Trị), cánh đồng muối này có từ nhiều đời nay là kế sinh nhai của hàng nghìn người dân trong vùng. Trải qua bao thăng trầm, Phú Lộc hiện là địa phương duy nhất của tỉnh Quảng Trị vẫn còn mặn mà với nghề muối.
Vụ muối trên cánh đồng muối Phú Lộc thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 7 âm lịch hàng năm. Nghề làm muối là nghề truyền thống của địa phương này, có từ lâu đời, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện, cánh đồng muối Phú Lộc có diện tích hơn 70 ha, trên 260 hộ dân tham gia sản xuất, sản lượng mỗi năm ước đạt 5.000-7.000 tấn.
Tranh thủ những ngày nắng cuối tháng 7 âm lịch, trên cánh đồng muối Phú Lộc, hàng trăm diêm dân hối hả làm việc để chạy đua những ngày cuối của vụ muối.
Để làm ra được một mẻ muối, diêm dân phải trải qua nhiều công đoạn vất vả và tốn công sức. Bắt đầu từ việc chuẩn bị ruộng như: đầm đất, lấy nước mặn vào ruộng, phơi cát, ngâm cát, cho đến lắng lọc nước rồi múc nước đưa lên ô phơi. Trong ảnh, một diêm dân lấy nước đã lắng lọc đưa lên ô phơi, rồi chờ đến cuối ngày thu hoạch.
Sau một ngày phơi nắng, nước bốc hơi, để lại những hạt muối tinh khiết trên nền bê tông, người dân dùng các dụng cụ tự chế để thu hoạch muối, rồi đưa về nhà.
Nghề làm muối phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết, nắng càng gắt thì hạt muối kết tinh càng đẹp, càng trắng tinh khôi. Với diêm dân, họ thích nhất là trời nắng gay gắt và sợ những trận mưa rào bất chợt.

Diêm dân Phạm Ngọc Chính (sinh năm 1969) cho biết gia đình ông có hơn 1.000 m2 ruộng muối. Những ngày nắng gắt, ruộng muối này thu được hơn 1 tấn, cho thu nhập khoảng 2 triệu đồng.
Xế chiều cũng là lúc những chiếc xe rùa đầy ắp muối - là kết tinh của nước, nắng, gió và sức lao động của diêm dân.
Thay vì dùng nước biển làm muối như những địa phương khác, diêm dân Phú Lộc lại dùng nước từ cửa sông Loan (con sông bắt nguồn từ dãy Hoành Sơn đổ ra biển), nên muối ở đây chứa nhiều khoáng chất, độ mặn vừa phải, không có vị chát.
Nghề làm muối, cùng với nghề đánh bắt thuỷ hải sản trên biển, nghề chế biến thủy hải sản... đã hình thành nên những làng quê trù phú dọc 2 bên bờ sông Loan.

