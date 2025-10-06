Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Format-Lifestyle

Cảnh du lịch 'không lối thoát' trong tuần lễ vàng Trung Quốc

  • Thứ hai, 6/10/2025 15:01 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Hàng triệu người đổ ra đường đi chơi trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh và Trung thu dài kỷ lục 8 ngày. Bộ ảnh cho thấy cảnh “đông như hội” ở mọi điểm đến, từ sáng tới khuya.

Trung Quoc anh 1

Quốc khánh trùng Trung thu, kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" (1-8/10) năm nay tại Trung Quốc kéo dài hơn thông thường, giúp thúc đẩy hàng triệu du khách “đi chơi” và phá kỷ lục đi lại. Từ những điệp khúc yêu nước vang trên đỉnh Thái Sơn đến đám đông nghỉ lễ chen chúc ở bến Trạm Kiều (Thanh Đảo), trong những ngày nghỉ lễ, hàng vạn người đổ về danh thắng, bờ sông và khu lễ hội, tạo nên làn sóng du lịch phủ khắp cả nước. Trong ảnh là đám đông chen chúc trên phố đi bộ Nam Kinh, Thượng Hải, ngày 1/10. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.

Trung Quoc anh 2

Du khách tập trung tại bến Thượng Hải ngày 1/10. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
Trung Quoc anh 3

Gần Phố đi bộ Nam Kinh, Thượng Hải, một người bán hàng chào mời hoa nhài và cờ quốc gia. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
Trung Quoc anh 4Trung Quoc anh 5

Tại Thượng Hải, riêng Công viên Văn hóa Expo đón 40.000 lượt ngay ngày mở màn; sở thú, Công viên Rừng Gongqing và các vườn bách thảo cũng tấp nập khi thành phố đồng loạt tổ chức tour nghệ thuật, lễ hội mua sắm và các chương trình trình diễn ánh sáng về đêm. Ảnh ghi lại cảnh du khách tham quan Shanghai Romance Park ở Thượng Hải, ngày 2/10. Ảnh: VCG.

Trung Quoc anh 6

Hàng chục nghìn người xem màn trình diễn 5.000 drone (máy bay không người lái) ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, ngày 1/10. Ảnh: VCG.

Trung Quoc anh 7

Du khách theo dõi màn trình diễn máy bay không người lái và pháo hoa tại Công viên chủ đề tàu sân bay TEDA ở Thiên Tân, ngày 1/10. Ảnh: VCG.

Trung Quoc anh 8

Khu phố ăn vặt thuộc tỉnh Hồ Nam "ken đặc" khách ngày 2/10. Ảnh: VCG.

Trung Quoc anh 9

Khách du lịch chen chúc trên cầu Thiên Tử Môn ở Trùng Khánh, ngày 2/10. Ảnh: VCG.

Trung Quoc anh 10

Đám đông ùn tắc tại bến tàu Zhanqiao ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ngày 1/10. Ảnh: VCG.

Trung Quoc anh 11

Một du khách chụp ảnh tại Công viên quốc gia núi Trung Sơn ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, ngày 3/10. Ảnh: VCG.

Trung Quoc anh 12

Đám đông tại Vạn Lý Trường Thành ở Bát Đạt Lĩnh, Bắc Kinh, ngày 3/10. Ảnh: VCG.

Trung Quoc anh 13

Du khách vẫy cờ và hát trên núi Thái Sơn ở Thái An, tỉnh Sơn Đông, ngày 1/10. Ảnh: VCG.

Trung Quoc anh 14

Một sự kiện đua xe đạp diễn ở Hoài An, tỉnh Giang Tô, ngày 1/10, chào mừng Quốc Khánh của đất nước. Ảnh: VCG.
Trung Quoc anh 15

Du khách tham dự Lễ hội ánh sáng quốc tế Thượng Hải lần thứ 2 tại bến Thượng Hải phía Tây, ngày 28/9. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.

Trung Quoc anh 16Trung Quoc anh 17Trung Quoc anh 18Trung Quoc anh 19

Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Thượng Hải lần thứ 2 diễn ra từ 19/9 đến 18/10/2025 với chủ đề “Light Up Shanghai”, biến đêm Thượng Hải thành không gian nghệ thuật ánh sáng quy mô lớn. Toàn lễ hội có 177 sự kiện, kết hợp trình chiếu kiến trúc, tương tác và tour đêm, trong đó các điểm West Bund ghi dấu bằng mái vòm 3D “mắt trần” 3.000 m² - tạo thêm động lực cho kinh tế đêm và trải nghiệm “light art+” trên toàn thành phố. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.

Trung Quoc anh 20

Du khách tham dự Lễ hội ánh sáng quốc tế Thượng Hải lần thứ 2 tại Bến Thượng Hải phía Tây, ngày 28/9. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Lạc đà tắc đường, khách 'nhiều hơn cát' ở sa mạc Trung Quốc

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, cồn cát Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha ở Đôn Hoàng chật kín du khách, lạc đà nối đuôi hàng dặm tạo nên cảnh tượng đông đúc hiếm thấy giữa sa mạc.

12:47 4/10/2025

Bắt 2 du khách khắc tên lên Vạn Lý Trường Thành

Công an chi nhánh Mật Vân (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã tạm giữ hành chính và xử phạt 2 du khách vì hành vi khắc chữ, vẽ hoa văn lên tường gạch tại đoạn Tư Mã Đài của Vạn Lý Trường Thành.

23 giờ trước

Canh bao Tapah can quet qua Trung Quoc hinh anh

Cảnh bão Tapah càn quét qua Trung Quốc

11:27 8/9/2025 11:27 8/9/2025

0

Cơn bão số 7 (Tapah) đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc vào lúc 8h50 khiến giao thông đình trệ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và du khách.

'Dong nguoi bat tan' tren Van Ly Truong Thanh hinh anh

'Dòng người bất tận' trên Vạn Lý Trường Thành

12:24 3/10/2025 12:24 3/10/2025

0

Ngày 2/10, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc khánh và Tết Trung thu ở Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành ở Bát Đạt Lĩnh cùng công viên Thiên Đàn (Bắc Kinh) chật kín du khách.

Quỳnh Trang

Trung Quốc Quỳnh Trang Trung Quốc Trung thu Quốc Khánh tuần lễ vàng kỳ nghỉ

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý