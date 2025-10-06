Cảnh du lịch 'không lối thoát' trong tuần lễ vàng Trung Quốc

Quốc khánh trùng Trung thu, kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" (1-8/10) năm nay tại Trung Quốc kéo dài hơn thông thường, giúp thúc đẩy hàng triệu du khách “đi chơi” và phá kỷ lục đi lại. Từ những điệp khúc yêu nước vang trên đỉnh Thái Sơn đến đám đông nghỉ lễ chen chúc ở bến Trạm Kiều (Thanh Đảo), trong những ngày nghỉ lễ, hàng vạn người đổ về danh thắng, bờ sông và khu lễ hội, tạo nên làn sóng du lịch phủ khắp cả nước. Trong ảnh là đám đông chen chúc trên phố đi bộ Nam Kinh, Thượng Hải, ngày 1/10. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.

Tại Thượng Hải, riêng Công viên Văn hóa Expo đón 40.000 lượt ngay ngày mở màn; sở thú, Công viên Rừng Gongqing và các vườn bách thảo cũng tấp nập khi thành phố đồng loạt tổ chức tour nghệ thuật, lễ hội mua sắm và các chương trình trình diễn ánh sáng về đêm. Ảnh ghi lại cảnh du khách tham quan Shanghai Romance Park ở Thượng Hải, ngày 2/10. Ảnh: VCG.

Du khách theo dõi màn trình diễn máy bay không người lái và pháo hoa tại Công viên chủ đề tàu sân bay TEDA ở Thiên Tân, ngày 1/10. Ảnh: VCG.

Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Thượng Hải lần thứ 2 diễn ra từ 19/9 đến 18/10/2025 với chủ đề “Light Up Shanghai”, biến đêm Thượng Hải thành không gian nghệ thuật ánh sáng quy mô lớn. Toàn lễ hội có 177 sự kiện, kết hợp trình chiếu kiến trúc, tương tác và tour đêm, trong đó các điểm West Bund ghi dấu bằng mái vòm 3D “mắt trần” 3.000 m² - tạo thêm động lực cho kinh tế đêm và trải nghiệm “light art+” trên toàn thành phố. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh