Cảnh giác sốt virus ở trẻ mùa tựu trường

Sốt virus là bệnh phổ biến và dễ lây lan qua đường hô hấp và đường tiêu hóa. Vì vậy, thời điểm tựu trường, khi trẻ đến lớp, nhà trẻ, nguy cơ mắc sốt virus tăng cao.

Phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng và đưa trẻ đi khám kịp thời để phòng tránh biến chứng. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Thực tế ghi nhận sốt virus thường bùng phát khi thời tiết thay đổi thất thường, mưa nắng đan xen. Đây là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn phát triển. Trong khi đó, trẻ phải học tập ở môi trường đông đúc, thậm chí ngồi điều hòa thường xuyên, khiến nguy cơ lây nhiễm càng cao.

Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ mẫu giáo, có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, dễ nhiễm bệnh. Khi hòa nhập môi trường mới, tiếp xúc nhiều bạn bè, việc trẻ tiếp xúc với mầm bệnh là khó tránh khỏi.

Dấu hiệu thường gặp của sốt virus ở trẻ

Sốt cao: Biểu hiện phổ biến nhất, thường 38-39°C, đôi khi lên tới 40-41°C. Trẻ mệt mỏi, uể oải, tuy nhiên sau khi hạ sốt lại tỉnh táo và có thể chơi bình thường.

Biểu hiện phổ biến nhất, thường 38-39°C, đôi khi lên tới 40-41°C. Trẻ mệt mỏi, uể oải, tuy nhiên sau khi hạ sốt lại tỉnh táo và có thể chơi bình thường. Viêm đường hô hấp trên: Ho, chảy nước mũi, hắt hơi, họng đỏ.

Ho, chảy nước mũi, hắt hơi, họng đỏ. Rối loạn tiêu hóa: Một số trẻ tiêu chảy sớm, số khác bị sau vài ngày sốt. Phân thường lỏng, không có máu hay chất nhầy.

Một số trẻ tiêu chảy sớm, số khác bị sau vài ngày sốt. Phân thường lỏng, không có máu hay chất nhầy. Đau cơ, mỏi mình mẩy: Trẻ lớn than đau nhức cơ bắp, trẻ nhỏ quấy khóc do khó chịu.

Trẻ lớn than đau nhức cơ bắp, trẻ nhỏ quấy khóc do khó chịu. Đau đầu: Có thể xuất hiện, nhưng trẻ vẫn tỉnh táo, không vật vã.

Có thể xuất hiện, nhưng trẻ vẫn tỉnh táo, không vật vã. Viêm hạch: Hạch vùng đầu, mặt, cổ sưng đau, có thể sờ thấy rõ.

Hạch vùng đầu, mặt, cổ sưng đau, có thể sờ thấy rõ. Phát ban: Sau 2–3 ngày sốt, trẻ có thể nổi ban. Khi phát ban xuất hiện, nhiệt độ thường giảm.

Sau 2–3 ngày sốt, trẻ có thể nổi ban. Khi phát ban xuất hiện, nhiệt độ thường giảm. Viêm kết mạc mắt: Đỏ mắt, chảy nước mắt, có gỉ mắt.

Đỏ mắt, chảy nước mắt, có gỉ mắt. Nôn: Một số trẻ nôn nhiều lần, nhất là sau ăn.

Không phải tất cả trường hợp sốt virus đều có sốt cao. Nhiều trẻ chỉ sốt nhẹ, khiến phụ huynh chủ quan. Tuy nhiên, nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, sốt virus có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm thanh quản hoặc rối loạn nhịp tim.

Phòng ngừa sốt virus ở trẻ em

Hiện nay chưa có thuốc đặc trị cho các bệnh do virus, bao gồm cả sốt virus. Phòng bệnh vẫn là biện pháp quan trọng nhất:

Giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ: tắm bằng nước ấm, tránh gió lạnh, không cho ngậm đồ chơi, rửa tay thường xuyên.

Khi trẻ có dấu hiệu sốt, cho nghỉ học ở nhà để tránh lây lan.

Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và vitamin để tăng sức đề kháng.

Giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ.

Tránh cho trẻ ra ngoài khi trời mưa lạnh hoặc đến nơi đông người.

Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, giúp bảo vệ sức khỏe và tạo "miễn dịch cộng đồng". Hiện có nhiều vaccine phòng bệnh do virus gây ra như sởi, quai bị, Rubella, viêm não Nhật Bản.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám ngay?

Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý và đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu sau:

Sốt cao trên 38,5°C, đặc biệt khi trên 39°C và thuốc hạ sốt không hiệu quả.

Trẻ lơ mơ, li bì, ngủ nhiều bất thường, có co giật, đau đầu kéo dài hoặc nặng dần.

Trẻ nôn nhiều lần, buồn nôn, hoặc sốt kéo dài trên 48 giờ không cải thiện.

Tóm lại, sốt virus rất thường gặp ở trẻ trong mùa tựu trường. Phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng của trẻ, nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm và đưa trẻ đi khám kịp thời để phòng tránh biến chứng.