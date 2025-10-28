Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

PICTURESQUE

Cảnh hoa súng 'nhuộm hồng' Ninh Bình nhìn từ trên cao

  • Thứ ba, 28/10/2025 07:46 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Mùa hoa súng nở rộ biến Tam Cốc (Ninh Bình) thành bức tranh sông nước nên thơ, thu hút du khách và nhiếp ảnh gia khắp nơi tìm về săn khoảnh khắc "nhuộm hồng" trên dòng Ngô Đồng.

hoa sung anh 1

Mùa hoa súng

Sáng 25/10, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Cung (33 tuổi) khởi hành từ 2h để kịp tới Tam Cốc, đón bình minh trên dòng Ngô Đồng. Lần đầu trải nghiệm mùa hoa súng, anh ấn tượng với khung cảnh sông núi hữu tình, không khí trong lành của Ninh Bình. Những ngày cuối tháng 10, hoa súng bắt đầu nở rộ hai bên sông Ngô Đồng, nhuộm sắc hồng tím giữa làn nước xanh trong. Hoa nở đẹp nhất vào buổi sáng, lúc 7-11h, khi sương còn đọng trên cánh và nắng sớm phản chiếu qua mặt nước. Từ các điểm cao như đỉnh Mây, khe Giời, du khách có thể ngắm trọn bức tranh thiên nhiên thanh bình, điểm xuyết bởi những con thuyền nhỏ len giữa đồng hoa. "Khi vừa cho flycam bay lên, cảnh hiện ra thật sự ấn tượng. Tam Cốc có núi, có sông, cảnh quan vừa hùng vĩ vừa nên thơ", anh Cung nói với Tri Thức - Znews, ví cảm giác ấy "tự do, phiêu diêu như ở Lương Sơn Bạc".

hoa sung anh 2

hoa sung anh 3hoa sung anh 4hoa sung anh 5hoa sung anh 6

hoa sung anh 7

hoa sung anh 8hoa sung anh 9

hoa sung anh 10hoa sung anh 11

Tam Cốc bốn mùa

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, đại diện Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, dòng sông hoa súng là một sản phẩm du lịch mới được khai thác vài năm gần đây, góp phần xây dựng hình ảnh "Tam Cốc bốn mùa", nơi du khách có thể đến vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. "Để du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, năm nay chúng tôi đã bố trí cầu gỗ, cầu phao để du khách dễ dàng check-in giữa cánh đồng hoa súng", bà Ngọc cho biết. Bên cạnh đó, khu du lịch cũng đang hoàn thiện hạ tầng, phân luồng giao thông đường thủy và tập huấn kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh cho toàn bộ đội ngũ lái đò. Các sản phẩm tour trải nghiệm cũng được mở rộng như: Tam Cốc - Đền Thái Vi - Chùa Bích Động - làng nghề thêu Văn Lâm, hay tour đạp xe khám phá làng quê. Năm 2024, Tam Cốc đón gần 600.000 lượt khách, trong đó 70% là khách quốc tế. Với đà tăng trưởng hiện nay, Ban quản lý kỳ vọng năm 2025 sẽ đạt 1 triệu lượt khách, đặc biệt thu hút từ các thị trường châu Âu, Hàn Quốc và Australia.

hoa sung anh 12
hoa sung anh 13hoa sung anh 14hoa sung anh 15hoa sung anh 16

hoa sung anh 17

hoa sung anh 18hoa sung anh 19

hoa sung anh 20

hoa sung anh 21hoa sung anh 22hoa sung anh 23

hoa sung anh 24hoa sung anh 25

hoa sung anh 26

hoa sung anh 27

Mùa thu 'nhuộm hồng' mùa hoa súng Ninh Bình Hết mùa lúa vàng, cánh đồng Tam Cốc (Ninh Bình) lại khiến du khách mê mẩn bởi sắc hồng của hoa súng bên dòng sông Ngô Đồng.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Bác tin du khách bị mắc kẹt khi tham quan Tam Cốc, Ninh Bình

Ngày 19/7, trên một số trang mạng xuất hiện thông tin có nhóm du khách bị mắc kẹt do mưa to gió lớn trong quá trình tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình.

20:36 19/7/2025

Rợp khách đến Ninh Bình ngắm Tam Cốc mùa vàng

Mùa hè đến cũng là lúc Ninh Bình rộn ràng đón khách nhờ mùa lúa chín vàng ở Tam Cốc cùng đầm sen Hang Múa bung nở, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.

13:31 5/6/2025

Khách Tây miệt mài cào thóc, giúp bà con Ninh Bình chạy mưa

Một nhóm khách Tây đã nhiệt tình giúp bà con nông dân ở Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) cào thóc trước khi cơn mưa ập tới.

19:21 12/6/2024

Du lich TP.HCM xua va nay qua cung goc anh hinh anh

Du lịch TP.HCM xưa và nay qua cùng góc ảnh

05:41 27/10/2025 05:41 27/10/2025

0

Sau hơn một thế kỷ, TP.HCM mang diện mạo sôi động của một siêu đô thị bên sông, trở thành điểm đến hấp dẫn với những công trình vừa cổ kính, vừa hiện đại.

Châu Sa

Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

hoa súng mùa hoa súng hoa súng Ninh Bình hoa súng Tam Cốc Tam Cốc Ninh Bình hoa súng du lịch Ninh Bình Tam Cốc 4 mùa

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý