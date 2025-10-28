Cảnh hoa súng 'nhuộm hồng' Ninh Bình nhìn từ trên cao

Mùa hoa súng nở rộ biến Tam Cốc (Ninh Bình) thành bức tranh sông nước nên thơ, thu hút du khách và nhiếp ảnh gia khắp nơi tìm về săn khoảnh khắc "nhuộm hồng" trên dòng Ngô Đồng.

Mùa hoa súng

Sáng 25/10, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Cung (33 tuổi) khởi hành từ 2h để kịp tới Tam Cốc, đón bình minh trên dòng Ngô Đồng. Lần đầu trải nghiệm mùa hoa súng, anh ấn tượng với khung cảnh sông núi hữu tình, không khí trong lành của Ninh Bình. Những ngày cuối tháng 10, hoa súng bắt đầu nở rộ hai bên sông Ngô Đồng, nhuộm sắc hồng tím giữa làn nước xanh trong. Hoa nở đẹp nhất vào buổi sáng, lúc 7-11h, khi sương còn đọng trên cánh và nắng sớm phản chiếu qua mặt nước. Từ các điểm cao như đỉnh Mây, khe Giời, du khách có thể ngắm trọn bức tranh thiên nhiên thanh bình, điểm xuyết bởi những con thuyền nhỏ len giữa đồng hoa. "Khi vừa cho flycam bay lên, cảnh hiện ra thật sự ấn tượng. Tam Cốc có núi, có sông, cảnh quan vừa hùng vĩ vừa nên thơ", anh Cung nói với Tri Thức - Znews, ví cảm giác ấy "tự do, phiêu diêu như ở Lương Sơn Bạc".

Tam Cốc bốn mùa

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, đại diện Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, dòng sông hoa súng là một sản phẩm du lịch mới được khai thác vài năm gần đây, góp phần xây dựng hình ảnh "Tam Cốc bốn mùa", nơi du khách có thể đến vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. "Để du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, năm nay chúng tôi đã bố trí cầu gỗ, cầu phao để du khách dễ dàng check-in giữa cánh đồng hoa súng", bà Ngọc cho biết. Bên cạnh đó, khu du lịch cũng đang hoàn thiện hạ tầng, phân luồng giao thông đường thủy và tập huấn kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh cho toàn bộ đội ngũ lái đò. Các sản phẩm tour trải nghiệm cũng được mở rộng như: Tam Cốc - Đền Thái Vi - Chùa Bích Động - làng nghề thêu Văn Lâm, hay tour đạp xe khám phá làng quê. Năm 2024, Tam Cốc đón gần 600.000 lượt khách, trong đó 70% là khách quốc tế. Với đà tăng trưởng hiện nay, Ban quản lý kỳ vọng năm 2025 sẽ đạt 1 triệu lượt khách, đặc biệt thu hút từ các thị trường châu Âu, Hàn Quốc và Australia.

Mùa thu 'nhuộm hồng' mùa hoa súng Ninh Bình Hết mùa lúa vàng, cánh đồng Tam Cốc (Ninh Bình) lại khiến du khách mê mẩn bởi sắc hồng của hoa súng bên dòng sông Ngô Đồng.