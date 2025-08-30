Cảnh khách chen chúc với tàu cá trên vịnh Vĩnh Hy

Nhiều du khách khi đến vịnh Vĩnh Hy cảm thấy khó chịu khi phải chen chúc tại cầu tàu chung giữa tàu du lịch và tàu đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương.





Sự đan xen giữa hoạt động du lịch và ngư nghiệp khiến cầu tàu trở nên chật chội. Ảnh: Duy Ngọc.

Vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) từ lâu được biết đến là điểm đến hấp dẫn với cảnh quan hoang sơ, nước biển xanh ngắt, những rạn san hô nhiều màu sắc cùng hệ sinh thái biển phong phú. Mỗi năm, nơi đây thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, Vĩnh Hy hiện còn tồn tại những bất cập trong hạ tầng du lịch khiến trải nghiệm của nhiều du khách chưa được trọn vẹn. Đặc biệt là tình trạng chen chúc tại cầu tàu chung, nơi cùng lúc phục vụ cả tàu du lịch và tàu đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương.

Trong 2 ngày 28-29/8, ghi nhận của phóng viên báo Sức Khỏe và Đời sống tại cầu tàu Vĩnh Hy cho thấy hàng trăm du khách chen chúc xuống tàu tham quan vịnh trong khi cùng lúc các tàu cá cập bến để bốc dỡ hải sản, tiếp nhiên liệu và mua bán ngay tại chỗ.

Sự đan xen này khiến không gian cầu tàu trở nên chật chội, thiếu sự tách biệt giữa hoạt động du lịch và ngư nghiệp.

Việc du khách ra vào trong lúc ngư dân bốc dỡ hàng, mang vác hải sản gây bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, mùi hôi tanh từ các loại hải sản khiến họ cảm thấy khó chịu.

Du khách chen chúc cùng ngư dân trong lúc bốc dỡ hàng vừa gây bất tiện, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Duy Ngọc.

Một du khách đến từ TPHCM chia sẻ rằng Vĩnh Hy rất đẹp, nhưng trải nghiệm ở cầu tàu chưa thật sự thoải mái. Ngoài việc đông đúc, chờ đợi lâu, mùi hải sản bốc lên nồng nặc khiến gia đình anh mong nhanh chóng rời khỏi đó. Nếu có cầu tàu riêng cho du lịch sẽ tốt hơn nhiều.

Theo anh Trần Ngọc Minh, nhân viên lái tàu du lịch, việc dùng chung cầu tàu giữa du lịch và tàu cá của ngư dân đã tồn tại nhiều năm, xuất phát từ đặc thù vừa là vịnh du lịch vừa là ngư trường lớn. Tuy nhiên, hạ tầng hiện tại không đáp ứng được nhu cầu.

"Chúng tôi mong muốn Vĩnh Hy cần có sự quy hoạch rõ ràng và tách biệt giữa du lịch và ngư nghiệp. Nếu tiếp tục sử dụng chung, không chỉ gây bất tiện cho khách du lịch mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu của điểm đến này", anh Minh nói.

Ngư dân Nguyễn Văn Thành cũng bày tỏ mong muốn có thêm cầu cá riêng. Anh nói: "Chúng tôi bốc dỡ hải sản thì du khách không đi được, ngược lại du khách muốn đi thì chúng tôi lại kẹt. Chúng tôi mong muốn có thêm cầu cá để tàu, ghe ra vô dễ dàng hơn không để phức tạp giữa du lịch và ngư nghiệp. Tách biệt hai hoạt động sẽ thuận tiện hơn cho cả đôi bên".

Tàu du lịch và tàu cá của ngư dân đậu san sát nhau ngay tại cầu tàu. Ảnh: Duy Ngọc.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận, chia sẻ hiệp hội đã kiến nghị xây dựng thêm cầu tàu riêng phục vụ khách du lịch, đảm bảo sạch sẽ, an toàn, đồng thời quy hoạch khu vực riêng cho ngư dân neo đậu, mua bán hải sản để tránh ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường.

Hoạt động buôn bán hải sản ngay tại cầu tàu khiến nhiều du khách thấy khó chịu. Ảnh: Duy Ngọc.

UBND xã Vĩnh Hải cũng đề nghị Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình sớm cho tu sửa và nâng cấp mở rộng cầu tàu du lịch để phục vụ người dân và du khách đến tham quan, du lịch tại vịnh Vĩnh Hy và UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm sớm đầu tư cầu tàu cá để phục vụ cho ngư dân tại Vĩnh Hy, giảm trọng tải cho cầu tàu hiện nay.

Tàu du lịch và tàu cá của ngư dân ra vào thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: Duy Ngọc.

Theo UBND xã Vĩnh Hải, hiện nay tình hình phát triển kinh tế - xã hội của người dân khu vực Vĩnh Hy ngày càng được ổn định, từng bước phát triển, đặc biệt là ngành du lịch của địa phương đang được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm tìm đến.

Nhưng, hiện nay cầu tàu để phục vụ khách du lịch đang trong trình trạng xuống cấp, hư hỏng, không thể đáp ứng nhu cầu khách du lịch ngày càng tăng, gây mất an toàn, tìm ẩn xảy ra tai nạn vào những ngày lễ, tết, cuối tuần, những ngày diễn ra lễ hội tại vịnh Vĩnh Hy.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình khẩn trương kiểm tra, lên kế hoạch tu sửa và nâng cấp mở rộng cầu tàu du lịch để phục vụ người dân và du khách đến tham quan, du lịch tại vịnh Vĩnh Hy đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và UBND xã Vĩnh Hải khảo sát, đề xuất đầu tư cầu tàu cá phục vụ ngư dân tại Vĩnh Hy.