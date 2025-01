Cảnh khuyển corgi nổi tiếng Trung Quốc mất thưởng Tết vì ngủ gật

Phúc Tử, chú chó cảnh sát thuộc giống corgi đầu tiên của Trung Quốc, đã mất khoản thưởng cuối năm do ngủ gật khi làm nhiệm vụ, tè bậy vào bát ăn của mình.

Phúc Tử nổi tiếng mạng xã hội khi là cảnh khuyển corgi đầu tiên của Trung Quốc.

Chú chó corgi Phúc Tử (Fuzai) sinh ngày 28/8/2023 và gia nhập căn cứ huấn luyện chó cảnh sát ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, miền Bắc Trung Quốc.

Khi mới 2 tháng tuổi, trong một lần được chủ dắt đi công viên, tiềm năng của chú corgi này đã được Zhao Qingshuai, huấn luyện viên chó nghiệp vụ tại căn cứ huấn luyện chó của Cục Công an huyện Xương Lạc, phát hiện. Người chủ quyết định trao tặng Phúc Tử cho đơn vị huấn luyện chó nghiệp vụ.

Zhao nói rằng chú corgi này đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn khắt khe đối với chó nghiệp vụ. Nó bắt đầu công việc dự bị phát hiện chất nổ vào tháng 1/2024 khi mới 4 tháng tuổi.

Đến tháng 3 cùng năm, Phúc Tử bất ngờ trở thành hiện tượng gây sốt mạng xã hội, thu hút sự yêu thích của dân mạng bởi vóc dáng đặc biệt, khác hẳn những cảnh khuyển khác: nụ cười tươi, đôi chân ngắn và năng lực phát hiện chất nổ đáng kinh ngạc.

Phúc Tử thông minh và dễ thương.

Tháng 10/2024, Phúc Tử tốt nghiệp và chuyển từ vị trí dự bị trở thành một chú chó nghiệp vụ đủ tiêu chuẩn.

Câu chuyện về Phúc Tử đã được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội có tên "Corgi Police Dog Fuzai and Its Comrades", do Cục Công an Duy Phường điều hành.

Tài khoản này có hơn 384.000 người theo dõi, chuyên cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về cuộc sống hàng ngày và quá trình đào tạo chuyên nghiệp của Phúc Tử cùng những chú chó nghiệp vụ khác.

Trong một video được đăng vào ngày 19/1, tài khoản này tiết lộ rằng Phúc Tử đã thể hiện rất tốt trong năm 2024, hoàn thành nhiều nhiệm vụ an ninh và thúc đẩy đáng kể sự quan tâm đối với những chú chó nghiệp vụ ở thành phố Duy Phường.

Vì những thành tích này, Phúc Tử được trao tặng một bông hoa đỏ cùng một số món ăn và đồ chơi.

"Nào, chúng ta hãy họp nhé. Năm nay bạn đã thể hiện rất tốt. Bạn đã vượt qua đánh giá Cấp độ 4 dành cho chó nghiệp vụ. Không chỉ vậy, bạn còn hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ an ninh khác nhau và giúp quảng bá đáng kể cho những chú chó nghiệp vụ ở Duy Phường. Vì những thành tích này, chúng tôi sẽ thưởng cho bạn một bông hoa màu đỏ, một số đồ ăn nhẹ đóng hộp và đồ chơi", nam cảnh sát nói trong video.

Nhưng vị cảnh sát lại nói tiếp: "Tuy nhiên, những hành vi gần đây của bạn như ngủ gật khi làm nhiệm vụ, thậm chí tè vào bát ăn, chúng tôi phải khiển trách và tịch thu đồ ăn nhẹ của bạn như một hình phạt. Bạn sẽ chỉ được giữ lại bông hoa đỏ thôi".

Sau đó là cảnh một nữ cảnh sát tịch thu đồ ăn nhẹ của Phúc Tử.

Phúc Tử nhận được thưởng Tết rồi bị tịch thu trong buổi họp cuối năm.

"Phúc Tử tội nghiệp đã làm việc cả năm để đổi lại là bị mất thưởng Tết. Tôi thực sự đồng cảm", "Nó đã tè vào bát của chính mình chứ có phải bát của ông chủ đâu. Xin để tôi chịu hình phạt thay và trả lại thưởng Tết cho nó ngay lập tức"... là những bình luận hài hước từ dân mạng.

Giữa lúc câu chuyện Phúc Tử mất thưởng Tết gây xôn xao, tài khoản mạng do cục công an quản lý đã đăng bài "trấn an", cho biết chú corgi đã nhận được một gói quà Tết Nguyên đán hậu hĩnh thay thế.

Gói quà bao gồm cá trích, súp bí ngô, sủi cảo nhiều màu, thịt viên thỏ, cùng phiên bản dành cho vật nuôi của một loại súp vi cá mập nổi tiếng trong ẩm thực Phúc Kiến.