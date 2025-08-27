Cảnh khuyển làm nhiệm vụ tại buổi sơ duyệt diễu binh

Trong khi đó, Malinois Bỉ (trong ảnh) nổi bật nhờ tốc độ, sự linh hoạt và độ tập trung tuyệt đối. Giống chó này thường được huấn luyện trong các nhiệm vụ đặc biệt như phát hiện ma túy, chất nổ hay hỗ trợ khống chế đối tượng nguy hiểm. Sự kết hợp của hai dòng chó vừa bền bỉ, vừa nhanh nhạy này đã tạo nên sức mạnh đặc biệt cho lực lượng cảnh khuyển. Được huấn luyện chuyên sâu, lực lượng cảnh khuyển có khả năng phát hiện chất nổ, chất gây cháy hay dấu vết khả nghi chỉ trong tích tắc. Ảnh: Phương Lâm.