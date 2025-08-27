Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh khuyển làm nhiệm vụ tại buổi sơ duyệt diễu binh

  • Thứ tư, 27/8/2025 17:30 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Những chú cảnh khuyển trở thành “chiến sĩ đặc biệt” góp phần giữ vững an ninh tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

luc luong canh khuyen anh 1

Trên các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, đường Quán Thánh, người dân bắt gặp hình ảnh những chú chó nghiệp vụ (tên chuyên môn là K9) sải bước bên cạnh cán bộ cảnh sát. Dưới sự dẫn dắt của cảnh sát cơ động, lực lượng K9 tuần tra trên tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua, hỗ trợ phát hiện mối nguy hại tiềm ẩn, góp phần siết chặt vòng tròn an ninh nhiều lớp tại trung tâm thủ đô. Ảnh: Duy Hiệu.
luc luong canh khuyen anh 2

Lực lượng cảnh khuyển Việt Nam là những "chiến sĩ đặc biệt" tham gia bảo vệ an toàn cho người dân tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và ngày lễ chính thức trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80). Ngoài ra, các chú chó nghiệp vụ còn đóng góp to lớn vào những cuộc truy bắt tội phạm, bảo vệ yếu nhân, nhờ khả năng nhạy bén, dũng cảm và sức khỏe thể chất vượt trội. Ảnh: Phương Lâm.

luc luong canh khuyen anh 3

Trong lực lượng cảnh khuyển Việt Nam, Becgie Đức (German Shepherd) và Malinois Bỉ (trong ảnh) là hai giống chó được sử dụng nhiều nhất. Giống Rottweiler, Labrador, và Cocker thường ra quân ở nhiệm vụ chuyên biệt. Becgie Đức với thể hình to khỏe, tính kỷ luật cao, khả năng bảo vệ và truy bắt bền bỉ, từ lâu đã trở thành "gương mặt quen thuộc" trong công tác tuần tra, trấn áp tội phạm. Ảnh: Phương Lâm.

luc luong canh khuyen anh 4

Trong khi đó, Malinois Bỉ (trong ảnh) nổi bật nhờ tốc độ, sự linh hoạt và độ tập trung tuyệt đối. Giống chó này thường được huấn luyện trong các nhiệm vụ đặc biệt như phát hiện ma túy, chất nổ hay hỗ trợ khống chế đối tượng nguy hiểm. Sự kết hợp của hai dòng chó vừa bền bỉ, vừa nhanh nhạy này đã tạo nên sức mạnh đặc biệt cho lực lượng cảnh khuyển. Được huấn luyện chuyên sâu, lực lượng cảnh khuyển có khả năng phát hiện chất nổ, chất gây cháy hay dấu vết khả nghi chỉ trong tích tắc. Ảnh: Phương Lâm.

luc luong canh khuyen anh 5

Chó nghiệp vụ được lựa chọn kỹ càng ngay từ lúc mới sinh. Khi đến độ tuổi trường thành, chúng bắt đầu tham gia các khóa huấn luyện bài bản từ cơ bản đến chuyên sâu. Một chú chó vào được hàng ngũ cảnh khuyển Việt Nam phải đảm bảo các yếu tố về hệ thần kinh, ngoại hình, các bộ phận đặc biệt như khứu giác, thị giác và thính giác. Ảnh: Phương Lâm.

luc luong canh khuyen anh 6luc luong canh khuyen anh 7luc luong canh khuyen anh 8luc luong canh khuyen anh 9

Đi cùng lực lượng cảnh khuyển là một cán bộ có chuyên môn thuộc Bộ Cảnh sát cơ động hoặc Bộ Tư lệnh cảnh vệ. Ảnh: Phương Lâm.

luc luong canh khuyen anh 10

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ trước giờ diễn ra buổi sơ duyệt ngày 27/8. Ảnh: Phương Lâm.

Nhóm phóng viên

lực lượng cảnh khuyển cảnh khuyển sơ duyệt 2/9

