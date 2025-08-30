Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh lạ ở bến phà ra Cát Bà du lịch dịp 2/9

  • Thứ bảy, 30/8/2025 17:27 (GMT+7)
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng (TP Hải Phòng) không còn cảnh ùn tắc, giao thông tê liệt kéo dài như các dịp nghỉ lễ trước. Du khách chỉ mất 30 phút là có thể lên phà ra Cát Bà vui chơi, thăm vịnh. 

Sáng ngày 30/8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (2/9), bến phà Đồng Bài - Cái Viềng (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) đông khách du lịch, nhưng không còn cảnh ùn tắc, tài xế không còn phải vật vạ xếp hàng dài.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, đường dẫn ra bến phà Đồng Bài luôn có khoảng 50-70 ôtô, giờ cao điểm khoảng 100 ôtô và hàng trăm người điều khiển xe máy chờ tới lượt lên phà. Khác với khung cảnh hàng trăm ôtô nối đuôi nhau xếp hàng chờ 4-5 tiếng từ sáng đến trưa như những dịp nghỉ lễ trước đó.

Anh Quang (sống tại Hà Nội) chia sẻ dịp nghỉ lễ 2/9, gia đình anh khoảng 10 người chọn ra Cát Bà chơi, nghỉ dưỡng. Lần đầu ra Cát Bà, đoàn chủ động đi sớm tránh ùn tắc. Tuy nhiên, khi ra bến, anh xếp hàng mua vé và chờ chỉ khoảng 30 phút là có thể lên phà ra Cát Bà.

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay lưu lượng phương tiện ra bến phà không đông như những dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 hoặc dịp nghỉ lễ 2/9 những năm trước. Nguyên nhân có thể là nhiều người lựa chọn về Hà Nội xem chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Bên cạnh đó, Hải Phòng đã nâng cấp hệ thống phà mới tiêu chuẩn 5 sao với khả năng vận tải mỗi chuyến gấp 2 lần so với phà cũ. Kết hợp với hệ thống cáp treo tuyến Cát Hải - Phù Long và xuồng cao tốc giúp nâng cao năng lực vận tải và khách du lịch thêm nhiều lựa chọn phương án di chuyển.

Hải Phòng cũng đầu tư mở rộng bến, mở rộng đường dẫn lên xuống phà ở cả 2 chiều Đồng Bài và Cái Viềng. Với hạ tầng giao thông được nâng cấp, kết hợp hệ thống phà 5 sao, cáp treo, năng lực chuyên chở khách du lịch ra Cát Bà đã được cải thiện rõ rệt.

Hình ảnh đường dẫn ra bến phà Đồng Bài - Cái Viềng chở khách du lịch ra Cát Bà không còn cảnh ôtô nối đuôi nhau dài hàng trăm mét, không còn cảnh tài xế vật vạ chờ phà 4-5 giờ.

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

bến phà Hải Phòng Vườn quốc gia Cát Bà du lịch Hải Phòng kỳ nghỉ 2/9 đảo Cát Bà

