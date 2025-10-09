Cảnh người đàn ông tát liên tục vào đầu nữ điều dưỡng ở TP.HCM

Một điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc đang thực hiện cấp cứu. Nạn nhân sau đó phải nhập viện điều trị.

Người đàn ông liên tục đánh vào đầu nữ điều dưỡng.

Khoảng 21h ngày 7/10, tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, ê-kíp trực do bác sĩ Nguyễn Văn Lê phụ trách phát hiện bệnh nhân Nguyễn Thị Sỹ (vào viện từ 30/9) có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở.

Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu trong khoảng 20 phút, song tình trạng bệnh nhân không khả quan, tiên lượng tử vong rất cao. Khi ê-kíp đang tiếp tục cấp cứu và chuẩn bị giải thích cho người nhà về diễn tiến bệnh, chưa có thân nhân nào có mặt tại thời điểm đó.

Một nữ điều dưỡng đã gọi điện báo tin cho gia đình. Đến 21h36, nam thanh niên được cho là người nhà bệnh nhân đến khoa. Khi bác sĩ chưa kịp giải thích, người này lớn tiếng quát mắng, chửi bới và có hành vi hành hung nhân viên y tế.

Cụ thể, điều dưỡng Thư, đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân, bị người này đánh 4 cái vào đầu, kèm theo nhiều lời lẽ xúc phạm. Vụ việc khiến chị Thư choáng váng, hoảng loạn tinh thần, không thể tiếp tục làm việc và sau đó phải nhập viện điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp.

Ngay sau đó, bảo vệ bệnh viện và Công an phường Phước Thắng đã có mặt, mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, lập biên bản và xử lý theo quy định. Bệnh viện cũng đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế TP.HCM và cơ quan công an địa phương.

Bác sĩ Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cho biết bệnh viện kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực đối với nhân viên y tế. Đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại các giá trị nhân văn, đạo đức xã hội.

"Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân viên", bác sĩ Tú nhấn mạnh.

Bác sĩ Tú kêu gọi người dân chia sẻ, thấu hiểu và tôn trọng đội ngũ y tế, cùng xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, nhân ái và văn minh, để nhân viên y tế yên tâm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.