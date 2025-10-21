Cảnh ruộng bậc thang ấn tượng nhìn từ trên cao

Những ngày tháng 10, vùng cao biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh khoác lên mình màu xanh của núi rừng và màu xanh dần chuyển vàng của những cánh đồng lúa rộng bát ngát.

Xã Lục Hồn là xã biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh được thành lập sau khi sáp nhập xã Lục Hồn và Hoành Mô thuộc huyện Bình Liêu cũ có diện tích 107,13 km2, dân số 9.569 người, trong đó 98,72% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ruộng bậc thang gắn liền với lễ hội mùa cơm mới vào tháng 10 âm lịch, một nghi lễ tâm linh của người Tày.

Cùng với đó là những cánh đồng ruộng bậc thang chạy dọc theo những triền đồi đang chuyển sang sắc vàng của lúa chín.

Ông Vi Tiến Vượng, Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, cho biết Hội Mùa vàng 2025 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 25/10 tại đình Lục Nà, mở đầu chuỗi hoạt động du lịch mùa Thu - Đông năm nay. Sự kiện được coi là điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch phát triển du lịch năm nay của địa phương.

Hội Mùa vàng năm nay được tổ chức trong bối cảnh những thửa ruộng bậc thang Lục Hồn bước vào mùa lúa chín vàng rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp thu hút du khách.

Trong khuôn khổ Hội, xã Lục Hồn sẽ tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch - văn hóa phong phú như tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm gặt lúa trên ruộng bậc thang, check-in tuyến đường hoa ngũ sắc Khe O, tham dự Lễ mừng cơm mới của người Tày - nghi lễ tri ân mùa vụ, chương trình dù lượn "Bay trên mùa vàng" ngắm toàn cảnh thung lũng từ trên cao, hành trình trekking chinh phục đỉnh Cao Xiêm, cùng không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản, ẩm thực vùng cao...

Du khách cũng có thể tham gia tour du lịch cộng đồng "Ở bản - ăn cùng dân - làm cùng nghề", trải nghiệm chế biến miến dong, trồng hoa cải, học múa sạp và nấu món truyền thống của đồng bào.

Diễn ra giữa mùa lúa chín rộ, Hội Mùa vàng 2025 ở Lục Hồn không chỉ là ngày hội của đồng bào các dân tộc mà còn là dịp để du khách khám phá vùng biên giới tươi đẹp.

