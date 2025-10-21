Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh ruộng bậc thang ấn tượng nhìn từ trên cao

Những ngày thu tháng 10, xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh như khoác lên mình màu vàng của những thửa ruộng bậc thang trải khắp các bản làng.

Ruong bac thang Luc Hon anh 1

Những ngày tháng 10, vùng cao biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh khoác lên mình màu xanh của núi rừng và màu xanh dần chuyển vàng của những cánh đồng lúa rộng bát ngát.

Ruong bac thang Luc Hon anh 2Ruong bac thang Luc Hon anh 3Ruong bac thang Luc Hon anh 4Ruong bac thang Luc Hon anh 5

Xã Lục Hồn là xã biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh được thành lập sau khi sáp nhập xã Lục Hồn và Hoành Mô thuộc huyện Bình Liêu cũ có diện tích 107,13 km2, dân số 9.569 người, trong đó 98,72% là đồng bào dân tộc thiểu số.
Ruong bac thang Luc Hon anh 6

Ruộng bậc thang Cao Thắng, danh thắng cấp tỉnh, trải rộng các thôn bản, là thành quả canh tác truyền thống, đồng thời là tài nguyên du lịch hấp dẫn.

Ruong bac thang Luc Hon anh 7Ruong bac thang Luc Hon anh 8Ruong bac thang Luc Hon anh 9Ruong bac thang Luc Hon anh 10

Ruộng bậc thang gắn liền với lễ hội mùa cơm mới vào tháng 10 âm lịch, một nghi lễ tâm linh của người Tày.
Ruong bac thang Luc Hon anh 11

Những cánh đồng rộng lớn chạy men theo sườn núi và dọc theo quốc lộ 18C.
Ruong bac thang Luc Hon anh 12

Cùng với đó là những cánh đồng ruộng bậc thang chạy dọc theo những triền đồi đang chuyển sang sắc vàng của lúa chín.

Ruong bac thang Luc Hon anh 13

Ông Vi Tiến Vượng, Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, cho biết Hội Mùa vàng 2025 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 25/10 tại đình Lục Nà, mở đầu chuỗi hoạt động du lịch mùa Thu - Đông năm nay. Sự kiện được coi là điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch phát triển du lịch năm nay của địa phương.

Ruong bac thang Luc Hon anh 14

Hội Mùa vàng năm nay được tổ chức trong bối cảnh những thửa ruộng bậc thang Lục Hồn bước vào mùa lúa chín vàng rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp thu hút du khách.

Ruong bac thang Luc Hon anh 15Ruong bac thang Luc Hon anh 16Ruong bac thang Luc Hon anh 17Ruong bac thang Luc Hon anh 18

Trong khuôn khổ Hội, xã Lục Hồn sẽ tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch - văn hóa phong phú như tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm gặt lúa trên ruộng bậc thang, check-in tuyến đường hoa ngũ sắc Khe O, tham dự Lễ mừng cơm mới của người Tày - nghi lễ tri ân mùa vụ, chương trình dù lượn "Bay trên mùa vàng" ngắm toàn cảnh thung lũng từ trên cao, hành trình trekking chinh phục đỉnh Cao Xiêm, cùng không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản, ẩm thực vùng cao...

Ruong bac thang Luc Hon anh 19

Du khách cũng có thể tham gia tour du lịch cộng đồng "Ở bản - ăn cùng dân - làm cùng nghề", trải nghiệm chế biến miến dong, trồng hoa cải, học múa sạp và nấu món truyền thống của đồng bào.

Ruong bac thang Luc Hon anh 20

Diễn ra giữa mùa lúa chín rộ, Hội Mùa vàng 2025 ở Lục Hồn không chỉ là ngày hội của đồng bào các dân tộc mà còn là dịp để du khách khám phá vùng biên giới tươi đẹp.

Ruộng bậc thang Quảng Ninh đẹp ngất ngây làm xiêu lòng du khách Sắc xanh của núi trời xen lẫn sắc vàng của cánh đồng lúa ở xã Lục Hồn (tỉnh Quảng Ninh) tạo nên bức tranh phong cảnh thiên nhiên tươi mới, đầy sức sống, mang sức cuốn hút đặc biệt với bất cứ ai tìm về nơi đây.

