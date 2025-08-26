Cảnh sát ập vào khách sạn, phát hiện nhiều người 'chơi' ma túy

Ập vào một khách sạn tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cảnh sát đã phát hiện nhiều thanh niên đang sử dụng ma túy cùng các tang vật liên quan.

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với nhóm thanh niên dương tính với chất ma túy trong một khách sạn tại phường Nha Trang.

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong khách sạn bị bắt quả tang. Ảnh: CACC.

Theo đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, thực hiện cao điểm về tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, khoảng 1h sáng 24/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Nha Trang tiến hành kiểm tra một khách sạn trên đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang.

Tại đây, công an phát hiện 2 phòng tại tầng 3 của khách sạn trên có nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy. Qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một số tinh thể dạng bột mịn màu trắng, các viên nén nghi là ma túy cùng một số tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy như: đĩa sứ, thẻ nhựa...

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đến thuê phòng, loa, đèn của khách sạn để sử dụng ma túy. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, trong đó có có cả lễ tân khách sạn.