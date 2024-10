Cảnh sát đã tìm được tài xế ôtô gây tai nạn lúc nửa đêm rồi bỏ chạy

Sau nhiều giờ truy xét, các trinh sát đã đưa tài xế ôtô gây tai nạn ở quận Gò Vấp (TP.HCM) rồi tăng ga bỏ chạy về trụ sở cơ quan công an làm việc.

Ngày 29/10, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai ông N.A.T. (43 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Ông T. là tài xế ôtô va chạm với xe máy, rồi cố tình bỏ chạy khi lực lượng công an có mặt.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h30 ngày 27/10, ông T. lái ôtô 5 chỗ biển số tỉnh Bình Dương chạy trên đường Phan Văn Trị (phường 7, quận Gò Vấp) thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều do anh Đ.C.B. (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cầm lái, chở vợ ngồi sau.

Ông T. tại cơ quan công. Ảnh: C.A.

Va chạm làm vợ chồng anh B. ngã xuống đường, nhưng ông T. không dừng lại nên bị anh B. và người đi đường đuổi theo.

Di chuyển được khoảng 700 m, ông T. dừng xe, thì bị người dân đuổi kịp và báo cho công an ra xử lý. Lúc cán bộ Công an phường 7 có mặt làm việc, ông T. có hành vi chống đối, không chấp hành.

Lực lượng công an yêu cầu ông T. rời xe để làm việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Khi cán bộ công an đứng gần ghế lái (cửa ôtô đang mở) đề nghị xuống xe và đưa chìa khóa, thì ông T. tăng ga vọt đi. Do tình huống xảy ra quá nhanh, cán bộ công an không kịp né tránh nên bị cánh cửa ôtô va vào vùng mặt làm choáng váng.

Trưa 28/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp đã xác minh được người điều khiển xe và đưa người đàn ông này về trụ sở để lấy lời khai.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.