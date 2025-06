Cảnh sát diễn tập như phim hành động trên đường phố TP.HCM

Diễn tập chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân, đối đầu với tội phạm có vũ trang là những hoạt động thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân TP.HCM.

Đấu súng với khủng bố giữa làn khói

Trong khuôn khổ chương trình "Vinh quang Công an Nhân dân" diễn ra tại TP.HCM trong ngày 5-8/6, hàng loạt hoạt động thú vị đang diễn ra tại phố Lê Lợi - Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Kịch bản cho tình huống chống khủng bố là đội cảnh vệ đang hộ tống một vị tổng thống X có chuyến công tác đến Việt Nam. Hôm nay, ông X tham gia một sự kiện ngoài trời, sau khi ra khỏi xe và đi bộ được vài chục mét, thì hơn chục kẻ khủng bố từ đám đông chạy tới uy hiếp, ném mìn và xả súng về phía khách mời. Ngay lập tức cảnh vệ dùng cặp chống đạn để che chắn, bảo vệ yếu nhân. Trong khi đó, những cảnh vệ khác dùng vali súng bắn liên tiếp bắn về phía nhóm khủng bố. Lực lượng chức năng đã lập tức triển khai phương tiện chuyên dụng, trong đó có xe Hummer chống đạn - phương tiện có khả năng chống chịu cao trước lựu đạn và mìn cỡ nhỏ.

Trình diễn khí công

Chiều 5/6, lực lượng công an biểu diễn các kỹ thuật võ thuật, khí công, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân TP.HCM. Đây là nội dung quan trọng không thể thiếu trong công tác huấn luyện, góp phần cải tạo sức khỏe, tinh thần, thể trạng của cán bộ chiến sĩ Công an. Một số màn biểu diễn đáng chú ý như: kéo xe đặc chủng nặng 15 tấn bằng dây thừng; dùng búa đập vỡ đá trên chân; đập vỡ gạch trên lưng; dùng cổ uốn cong thanh sắt; dùng đầu đập vỡ ngói... Hàng loạt bài tập thử thách thể trạng, đòi hỏi các chiến sĩ Công an phải thành thạo khí công để hoàn thành. Các chiến sĩ tham gia biểu diễn chương trình phải có ít nhất 10 năm rèn luyện khí công.

Đụng độ với nhóm tội phạm manh động

Hàng loạt tình huống đánh bắt tội phạm giả định được lực lượng Cảnh sát cơ động trình diễn như khống chế các đối tượng say xỉn, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, giam giữ con tin. Tình huống cụ thể hôm nay là một nhóm thanh niên ngổ ngáo chạy xe máy tốc độ cao, chặn đường xin tiền, chọc ghẹo và bắt phụ nữ. Ngoài ra những tên này có súng, dao và gậy gộc. 3 chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã theo dõi và đối đầu với nhóm này và hạ gục từng tên. Các kỹ thuật nghiệp vụ được lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện thành thạo, dứt khoát, khiến khán giả không thể rời mắt.