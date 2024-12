Cảnh sát đột kích quán bar ở Bình Dương

Trong quán bar, cảnh sát phát hiện nhiều nhóm tổ chức sử sụng ma túy. Có 3 đối tượng bị tạm giữ, 34 người khác bị xử lý hành chính.

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết triệt xóa thành công nhiều nhóm đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar T.H CLUB thuộc phường Hiệp Thành. Hiện tại cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 3 đối tượng, xử lý hành chính 34 đối tượng.

Theo tin thông từ cơ quan chức năng, qua theo dõi địa bàn, trinh sát phát hiện tại quán bar T.H CLUB số 238 đường Phạm Ngọc Thạch (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có tổ chức sự kiện âm nhạc và có nhiều nhóm đối tượng rủ nhau đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar.

Từ nguồn trinh sát báo về, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra tại quán bar kể trên. Tại đây, cảnh sát phát hiện, thu giữ nhiều loại ma túy và tang vật các đối tượng dùng để sử dụng ma tuý.

Qua kiểm tra nhanh, phát hiện 42 đối tượng dương tính với chất ma túy (trong đó 6 người là nhân viên của quán bar).

Công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, công an đã phát hiện nhiều nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán bar.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.