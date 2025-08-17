Cảnh sát giao thông giúp nam sinh tìm điện thoại giữa mưa to

Cảm động trước sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát giao thông, nam sinh trường THPT Xuân Mai đã viết thư cảm ơn đến các chiến sĩ đã giúp đỡ em.

Hải Minh đánh rơi điện thoại và được cảnh sát giao thông trả lại. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Sáng 17/8, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã hoàn tất thủ tục trao trả điện thoại iPhone 15 cho một nam sinh ở Hà Nội bị rơi khi tham gia giao thông.

Vào khoảng 8h cùng ngày, đúng thời điểm trời mưa to, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đang phân luồng giao thông tại nút ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân) thì phát hiện một chiếc điện thoại iPhone 15 rơi dưới lòng đường.

Tổ công tác đã tạm thời bảo quản và tiến hành các biện pháp xác minh, tìm kiếm chủ nhân của chiếc điện thoại này.

Hơn một giờ sau, chủ nhân chiếc điện thoại là em Đỗ Hải Minh, học sinh trường THPT Xuân Mai, đã liên hệ với tổ công tác và đến chốt giao thông để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Công an TP Hà Nội cho biết thêm em Minh đã viết thư cảm ơn gửi tới đơn vị. Trong thư, nam sinh cho biết em nhận được cuộc gọi thông báo từ hai đồng chí cảnh sát giao thông. Dù trời mưa to, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tận tình giúp đỡ nam sinh tìm lại tài sản bị đánh mất.